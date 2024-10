Emma García paraliza 'Fiesta' con unas contundentes palabras sobre Ana Rosa Quintana

Este domingo, 13 de octubre, Emma García sorprendió con unas palabras dedicadas a su compañera y jefa Ana Rosa Quintana en 'Fiesta'. Una dedicatoria ocurrida tras la reciente entrega del Premio de las Artes y las Letras a la presentadora de 'TardeAR'. Dicho galardón le fue otorgado el pasado miércoles, 9 de octubre, en el marco de los Premios Ciudad Alcalá en Alcalá de Henares (Madrid), de manos de Judith Piquet, actual alcaldesa de la ciudad.

De este modo, Ana Rosa Quintana pronunció un emotivo discurso de agradecimiento: "He echado la vista atrás y hemos hecho muchísimas cosas. Algunas veces bien, otras veces mal, pero sí que he intentado siempre tener un compromiso con los desfavorecidos de la sociedad. Yo creo que con honestidad y siempre buscando la verdad".

Además, emocionada por el reconocimiento, dedicó unas palabras a su equipo de 'TardeAR': "Es súper emocionante este premio. Se me ha olvidado que se lo quería dedicar al equipo. Son los que te apoyan, te sustentan… ¿Si me siento allí qué hago si no estáis vosotros detrás?".

| Mediaset

De este modo, en 'Fiesta', Emma García no dejó pasar la oportunidad de elogiar a su compañera en directo y subrayó su extensa trayectoria. "Ana Rosa tiene todos los galardones habidos y por haber", dijo con admiración, y añadió: "Los tiene todos y bien merecidos".

Días antes de estas declaraciones, Emma García compartió en sus redes sociales una reunión fuera de los platós con Ana Rosa Quintana. Ambas, acompañadas por Xelo Montesinos, fundadora y CEO de Unicorn Content, y Eva Espejo, directora de 'Fiesta', disfrutaron de una comida juntas. Emma García expresó en su perfil de Instagram: "Qué buen ratito pasamos ayer, mis queridas", y añadió con sentido del humor: "Espero que podamos repetir pronto sin 'TardeAR' de sobremesa".

Cabe destacar que, este sábado 12 de octubre, 'Fiesta' se conformó con un 9,5% y 815.000 seguidores en Telecinco.El espacio de Emma García no lideró frente al cine del resto de cadenas, como Antena 3 en sobremesa o La 1 en la tarde.