Emma García se encara a la dirección de 'Fiesta' por lo que ocurre en pleno directo

Este sábado 12 de octubre, Emma García ha conducido una nueva entrega de 'Fiesta' en Telecinco, donde ha vivido un episodio de lo más inesperado. Durante las cinco horas de emisión, la presentadora ha ido abordando diversos temas que han mantenido a la audiencia enganchada. El programa ha tratado desde el cara a cara entre Carmen Borrego y su hijo en 'De Viernes', pasando por la última hora de 'Gran Hermano' o los audios entre Bárbara Rey y Juan Carlos I.

Uno de los momentos más divertidos de 'Fiesta' llegó con la sección dedicada a los vídeos virales. En esta ocasión, el equipo trató el fenómeno de la maleta/patinete, que ha ganado popularidad en TikTok. Los colaboradores tuvieron la oportunidad de probarla en directo para comprobar si realmente resulta útil para desplazarse en aeropuertos, generando risas y momentos entretenidos.

Además, 'Fiesta' también se sumó a uno de los ‘trends’ más virales en redes sociales, utilizando Inteligencia Artificial para crear un vídeo donde los protagonistas de dos imágenes fijas se abrazan. 'Fiesta' decidió hacer esta experiencia con sus propios colaboradores, lo que permitió a la audiencia ver cómo Omar Suárez y Luis Rollán se abrazaban con versiones de sí mismos en el pasado.

| Mediaset

Cuando llegó el turno de Emma García, el momento fue mucho más breve de lo esperado. Tras ver su propio vídeo creado por IA, la presentadora recibió indicaciones a través del pinganillo para que diera por terminado el tema y pasara a otro contenido antes de la pausa publicitaria. Esto, evidentemente, no le hizo mucha gracia a la conductora del programa.

"No me dejas disfrutar de este momento, Leiras, hombre. ¿Cuándo se ha visto esto?", se quejó Emma García, aunque en tono de broma. La presentadora dejó claro su ligero malestar por no poder disfrutar del momento como sus compañeros. A pesar de ello, como toda una profesional, la vasca siguió las indicaciones del director y pasó al siguiente contenido sin mayor inconveniente.

Cabe destacar que, este sábado 12 de octubre, 'Fiesta' se conformó con un 9,5% y 815.000 seguidores en Telecinco. El espacio de Emma García no lideró frente al cine del resto de cadenas.