Emma García paraliza 'Fiesta' con una clara sentencia por lo ocurrido en Valencia

Este domingo, 'Fiesta' abordó la gestión de la emergencia en Paiporta tras el paso de la DANA. Mientras se daba seguimiento a los estragos ocasionados por el fenómeno, Emma García y su equipo de tertulianos debatieron obre la respuesta de las autoridades, incluidos los reyes, Pedro Sánchez, y Carlos Mazón. En medio del debate, varios vecinos manifestaron su indignación con los líderes, generando una acalorada discusión en el plató.

De este modo, Cristina Cifuentes expresó su malestar ante la falta de respuesta rápida de las fuerzas de seguridad: "Yo sigo sin saber de verdad por qué razón no se mandó al ejército desde el primer momento". A lo que Alberto Sotillos respondió en 'Fiesta': "Porque no lo pidió Carlos Mazón".

Sin embargo, Cristina Cifuentes insistió en la importancia de una movilización amplia y eficaz: "Y por qué a día de hoy, que sí que está muy bien que haya 10.000 efectivos, pero es que en España hay 130.000 militares en activo y hay 156.000 policías nacionales y guardia civiles que también son necesarios para todo tipo de ayuda".

"Por la información que yo tengo y por el conocimiento que he podido tener de mi etapa anterior aquí no hay voluntad. Esto de 'no es que tiene que pedir'. No, tú no tienes que esperar a que te pidan ayuda para mandarla si crees que hay que mandarla. Yo he recibido mensajes de policías, guardia civiles y militares que han pedido ir allí e incluso en sus días de permiso u horas libres y les están diciendo que no", añadía Cristina Cifuentes en 'Fiesta'.

José Ángel Leiras también opinó sobre la situación: "Ha habido un problema de coordinación los primeros días eso está claro. Pero ahora mismo el quinto día cuando estamos comprobando que esos 5.000 son insuficientes y que hay lugares donde no se ha accedido pues solo hay dos opciones. O que Mazón pida más efectivos que estamos viendo que no los pide o bien se declara el estado de emergencia nacional".

"Yo es que no entiendo y te lo digo de verdad por qué no se ha declarado ya el nivel 3 del plan de emergencias y una emergencia nacional que indudablemente la hay. Esto no es una pelea de quién lo hace mejor o peor", decía Cristina Cifuentes. José Ángel Leiras replicó: "Si lo es, ese es el problema", mientras Emma García agregó: "No debería de serlo".

El discurso de Emma García en 'Fiesta'

A lo largo del debate en 'Fiesta', Cristina Cifuentes señaló además la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón: "Se está anteponiendo las expectativas políticas del desgaste del adversario". Emma García se sumó a esta inquietud preguntándole: "Pero Cristina es verdad lo que decían aquí de que no se han pedido, ¿por qué no se han pedido?".

Cristina Cifuentes cerró el tema pidiendo responsabilidad por parte de todos: "Yo no he venido aquí a criticar ni a unos ni a otros. Lo que digo es que la gestión se está haciendo mal por parte de todos, pero cada cual debe asumir su responsabilidad. El gobierno de la nación tiene en su potestad el poder declarar el estado de emergencia nacional sin que nadie se lo pida".

Emma García concluyó con una reflexión que resonó en el plató de 'Fiesta': "Sobre todo os digo una cosa. Cuando alguien está desbordado dentro del bloqueo que puede tener desde luego lo que tiene claro es que necesita ayuda". A lo que la presentadora añadió que "lo que sabe es que necesita ayuda y a quién le debe pedir la ayuda".