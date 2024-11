La policía paraliza 'Fiesta' para cortar un directo de Ana Rosa Quintana en Valencia

Este domingo, Ana Rosa Quintana regresó a la cobertura en directo desde Valencia, una de las zonas más afectadas por la reciente DANA. La presentadora de 'TardeAR' se encontraba junto a su equipo en las áreas más devastadas, describiendo la dura situación de las familias que aún sufren las consecuencias de la catástrofe. Durante la jornada, conectó tanto con el especial de Informativos Telecinco matinal y en 'Fiesta' por la tarde.

Emma García, desde el plató de 'Fiesta', introdujo la conexión con Ana Rosa Quintana, sorprendida por las condiciones extremas en las que se encontraba. "Me tengo que ir directamente con nuestra compañera Ana Rosa Quintana que está en una localidad de Valencia. No sé exactamente dónde, pero me dicen que estáis en alerta roja", explicaba la presentadora de 'Fiesta'.

Ana Rosa Quintana confirmó la situación crítica: "Bueno, nos han avisado que nos tenemos que marchar porque ya hay alerta roja y está lloviendo cada vez más fuerte". La presentadora explicó que venían de Chiva y se encontraban en urbanizaciones en la zona de Torrent.

| Telecinco

Allí describió la devastación: "Como veis esta es la situación de casas destruidas, familias destrozadas, familias que están buscando a dos niños desaparecidos de 3 y 5 años desde el primer día de la DANA. El padre está en el hospital porque estuvo agarrado a un árbol durante un montón de horas y le tienen que operar. Esto es un drama detrás de otro".

Ana Rosa Quintana también se hizo eco de la frustración de los vecinos, enfatizando su abandono. "El grito de Valencia es nos han abandonado. Hay mucha indignación y mucho dolor, es dolor, barro, muerte e indignación," dijo, destacando la tristeza y el enfado de la comunidad.

De este modo, en plena emisión, la policía intervino para desalojar a Ana Rosa Quintana y su equipo debido a la alerta roja: "Lo siento, Emma, pero nos dice la policía que nos tenemos que marchar". "Por favor que se cuiden, que queremos que nos informen, pero que se cuiden", añadió la presentadora de 'TardeAR'.

Pocos minutos después, otra reportera, Arabella Otero, también se encontraba en Paiporta y tuvo que interrumpir su conexión en 'Fiesta'. "Emma nos tenemos que ir porque empezaba hace media hora a caer las primeras gotas, pero ya se ha intensificado. La AEMET ha decretado la alerta roja y acaba de venir una patrulla de la guardia civil pidiendo que nos vayamos porque esta zona es peligrosísimo estar. Los voluntarios se están marchando porque aquí más que ayudar podemos estorbar y no sabemos lo que va a pasar," explicó la periodista.