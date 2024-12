'Da miedo': 'De Viernes' anuncia el relato de Cristian Suescun contra Maite Galdeano

La familia Suescun Galdeano vuelve al foco de la polémica con una nueva entrevista de Cristian Suescun. Pese al festivo, Telecinco mantiene la emisión de 'De Viernes' este 6 de diciembre, que contará con el hijo de Maite Galdeano. Cristian Suescun acude al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para actualizar como está la guerra familia.

"Mi madre tenía una relación con su familia nula y se ha ido a Pamplona por no gastar ni un duro. Está jugando con mi abuela para hacer daño tanto a Sofía como a mí. ¿Cómo una madre puede desear la muerte a su hija? Da miedo", se atreve a decir Cristian Suescun en el avance lanzado por 'De Viernes'.

Con estas palabras, Cristian Suescun reabre la guerra familiar después de semanas de silencio. De hecho, todo apunta a que, horas después, Kiko Jiménez también podrá dar su versión en 'Fiesta'.

| Mediaset

En esta entrega de 'De Viernes', Jessica Bueno también abordará los momentos más duros de su divorcio de Jota Peleteiro. "Lo que menos me esperaba era una infidelidad. Me sentía desamparada, sola. Me empezó a entrar pánico y necesitaba parar mi mente. Yo me sentía como que me habían tirado a la basura. Yo no me merezco esto", dice la joven en el avance.

Por otro lado, a solo tres días de la emisión en Telecinco del especial 'Bárbara Rey, mi verdad', 'De Viernes' ofrecerá en exclusiva las primeras imágenes de las más de 20 horas que duró la grabación. ¿Cómo y dónde se produjo el encuentro de la vedette y el equipo del programa? ¿Cómo se enfrentó a la entrevista más dura de su vida? ¿Hasta dónde llegó en su testimonio?. Además, se ofrecerá un adelanto de las primeras e impactantes palabras sobre su relación con el rey emérito.

Recordamos que 'De Viernes' cayó dos puntos de share en su última semana y siguió lejos del liderazgo en audiencias de la noche. La entrevista a Carlo Costanzia y Dulce Delapiedra hizo bajar al programa de Telecinco a un 10,9% y 811.000 espectadores. No obstante, consiguió picos por encima del 14% de share.