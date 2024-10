Jessica Bueno le asesta un duro golpe a Isa Pantoja tras lo que se atreve a decir

Una nueva decepción para Isa Pantoja.A la hija de Isabel Pantoja no le faltan enemigos, o en todo caso, personas que apoyan a sus enemigos. La última en posicionarse ha sido Jessica Bueno, soltando unas palabras que no le gustarán nada a la que fue su cuñada.

Desde que diera su polémica entrevista, los medios no paran de dar voz a testigos que estuvieron presentes durante los controvertidos episodios. Sin embargo, no todos dan la razón a Isa Pantoja. Al contrario, muchos de ellos cuestionan el testimonio de la hija de Isabel Pantoja.

Jessica Bueno también ha tomado partido en la lucha familiar de los Pantoja. La modelo reapareció en los Premios Vanitatis, tras estar casi un año alejada de los focos. Las últimas apariciones públicas de la excuñada de Isa Pantoja se dieron en 'Gran Hermano VIP', donde estuvo a punto de llegar a la final.

Ahora bien, después de posar en el photocall, la expareja de Kiko Rivera ha atendido a la prensa. Pero, aunque ella se mostrara reacia a hablar de la familia Pantoja, los medios han conseguido que sin ella darse cuenta, se acabara posicionando.

| Mediaset

"No tengo nada que hablar de nadie, no voy a hablar de la vida de otra persona. Nunca lo he hecho, y no lo voy a hacer ahora", soltaba la modelo, causando gran asombro entre los reporteros. No obstante, los periodistas no cesaron en su enésimo intento de que Jessica Bueno se mojara.

Así pues, le preguntaron si podía empatizar con Isa Pantoja. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', por su parte, se quedó completamente en silencio. A su vez, insistió en que no le han ofrecido entrevistas por hablar de su excuñada, dejando claro que "es totalmente falso".

Pese a que ella se justifique diciendo que quiere desmarcarse por completo de la familia y por eso no habla, su actitud la delata. El silencio frente al testimonio de Isa Pantoja la convierte en cómplice. Según indican las fechas, Jessica Bueno estuvo saliendo con Kiko Rivera mientras la hermana de él tenía 17 años, por lo que las fechas cuadran.

"Llevo muchos años súper desvinculada de esa familia, la única relación que tengo es con el padre de mi hijo, porque es normal. Pero, no tengo nada que ver", concluía la modelo. Según contó Jessica Bueno, sigue saliendo con Luitingo y en breve comunicará un grandísimo proyecto que tiene entre manos.