Una concursante de 'Got Talent' rompe a llorar antes de la valoración de Risto Mejide

La tercera semifinal de 'Got Talent', emitida el sábado 30 de noviembre en Telecinco, dejó momentos inolvidables. Entre los concursantes que se subieron al escenario, destacó el grupo de danza urbana I am Naughty. Un equipo que ofreció una actuación sobresaliente, asegurándose un lugar en la gran final tras la decisión del jurado.

Además de ellos, otros dos participantes lograron el pase a la última etapa de la edición de 'Got Talent'. Fueron El Diamante Negro, el pase de oro de Tamara Falcó, y el cantante Ambrosio Cantú, quienes impresionaron tanto al público como al jurado. Sin embargo, uno de los instantes más emotivos de la noche lo protagonizó una de las integrantes de I am Naughty.

Tras finalizar su coreografía en 'Got Talent', la joven no pudo contener las lágrimas sobre el escenario. Al percatarse, Santi Millán se acercó a ella y le preguntó: "Antes de que digáis nada, me parece que estabas acabando la coreografía ya emocionada. Estabas llorando ya. ¿Qué te ha pasado?". Entre lágrimas, la bailarina respondió: "Me he emocionado mucho".

| Mediaset

En ese momento, Flo intervino para respaldarla y resaltar la fuerza de su actuación: "Santi, es normal que se haya emocionado. Lo que hemos visto desde aquí ha sido tan alucinante, de verdad... La energía nos arrollaba a todo el mundo".

Sin embargo, no todo fueron halagos para el grupo de baile de 'Got Talent'. Su puesta en escena incluyó un gesto directo hacia Risto Mejide, quien no tardó en expresar su opinión al respecto. Al final del número, varios integrantes apuntaron hacia él con los dedos, lo que dio pie a la siguiente valoración del jurado: "Yo creo que lo he dicho en todas las ediciones que he estado, que odio los 'grititos' y las 'pistolitas' en los grupos de baile. Chicos, se me ha hecho un poco largo el número, habría lucido más, lo digo por vosotros, no hace falta alargarlo tanto".

En audiencias, 'Got Talent' subió en su tercera semifinal en Telecinco y recuperó el liderazgo con un 11,5% y 1.024.000 espectadores.