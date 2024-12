Carmen Borrego paraliza 'Vamos a ver' para callar a Alexia Rivas por lo que dice

José María Almoguera ha vuelto a provocar tensión en la familia Campos. Su portada en la revista Lecturas, antes de entrar en 'GH DÚO 3', se ha colado en muchas tertulias de televisión. Carmen Borrego ha terminado llamando por teléfono, indignada por lo que comentaba sobre ella Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.

El programa presentado por Joaquín Prat se ha encontrado con una Carmen Borrego bastante enfadada, que no daba crédito. Alexia Rivas avivó la llama al asegurar que no le interesaba nada la entrevista de José María Almoguera. "Ya lo dije en su momento y lo repito: de los menores no se debe hablar", cortaba tajante la colaboradora de 'Vamos a ver'.

De hecho, aprovechó para denunciar que las Campos solo viven de vender su vida, algo que encendió a Carmen Borrego. "Me gustaría decirle a Alexia que las Campos, aparte de vivir de las exclusivas, hemos estado muchos años trabajando y seguimos trabajando. Tengo un bagaje profesional que a lo mejor no lo tiene ella", soltaba bastante enfadada por teléfono.

Este duro golpe hizo saltar a la colaboradora de 'Vamos a ver' al grito de "¡Oye, oye, oye, Carmen, una cosa te voy a decir...!". Carmen Borrego, harta de morderse la lengua, estalló, "No, ¿me dejas que termine? Que la que estoy hablando soy yo", insistía indignada la madre de José María Almoguera.

| Mediaset

"Las cosas se pueden decir de otra manera. Soy la persona que más respeto a los compañeros de todo lo que piensan y cuando uno se expone los demás tienen derecho a opinar. Pero la coletilla de vender, es algo que es injusto y que es mentira, llevo 35 años trabajando por encima de vender exclusivas", proseguía bastante molesta Carmen Borrego.

Alexia Rivas, decidida a contestarle, le asestó un duro golpe al decirle que "es lo que hacéis ahora mismo". "Es lo que hacéis, vender vuestra vida, cuando yo me exponga y vuelva a vender mi vida, opináis de mí. Pero, como no vendo mi vida y me dedico a ejercer mi profesión, que es el periodismo que he estudiado en la universidad, pues no opines de mi profesionalidad", exponía.

"Como yo no soy como tú, no te voy a contestar como te debería contestar", le dedicó Carmen Borrego, provocando la rápida respuesta de la colaboradora de 'Vamos a ver'. "Vendes tu vida todos los viernes, todas las semanas. Gracias, porque así tenemos contenido", le echó en cara Alexia Rivas.

"Gracias a que yo vendo mi vida, estás tú ahí sentada comentándolo. Vuelvo a repetir, no es ninguna vergüenza dar una entrevista, todos participamos y vivimos de las entrevistas que doy yo y que dan los demás. Lo que no puede ser es que se olvide el bagaje profesional de todas las personas que vendemos exclusivas porque no es justo", concluyó.