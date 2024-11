Carmen Borrego entra en directo en 'Ni que fuéramos' y su respuesta deja sin palabras

Pese a no participar, uno de los grandes temas de 'Ni que fuéramos' desde su estreno ha sido la familia Campos, principalmente Terelu y Carmen Borrego, junto a Alejandra Rubio. Este viernes, el programa de Canal Quickie dio un giro inesperado cuando Chelo García-Cortés intentó hablar con una de ellas en directo. Y es que nadie esperaba la respuesta que recibiría 'Ni que fuéramos'.

En honor al cumpleaños de Isa Pantoja, los conductores de 'Ni que fuéramos' pidieron a Chelo García Cortés que la llamara en directo para felicitarla. Sin embargo, la llamada no fue contestada y saltó al buzón de voz, dejando sin respuesta a la colaboradora.

Ante esto, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval lanzaron una nueva propuesta para animar el momento. Ambos sugirieron que Chelo García Cortés intentara llamar a Terelu Campos o a Carmen Borrego. "Llama a Terelu", le insistían, pero la colaboradora de 'Ni que fuéramos' respondió tajante: "No pienso llamar a ninguna".

| Canal Quickie

No osbtante, María Patiño propuso un juego para darle un giro al momentoy pidió a Chelo García Cortés su teléfono, sugiriendo hacer una llamada sorpresa a alguien en pleno directo. Tras algunos intentos fallidos, finalmente, la presentadora decidió marcar el número de Carmen Borrego. Esta vez, la llamada sí fue contestada, lo cual generó sorpresa cuando Chelo García Cortés, sin dudar, le arrebató el teléfono a María Patiño para tomar el control de la conversación.

La reacción de Carmen Borrego al reconocer la voz de Chelo García Cortés fue rápida: "Chelo dime", respondió de forma distante. La colaboradora intentó iniciar la charla con un educado "Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?". Sin embargo, Carmen Borrego, sospechando que algo raro ocurría, interrumpió secamente: "Mira Chelo, trampitas ninguna hasta luego", y colgó la llamada sin más explicaciones.

La actitud de Carmen Borrego generó incomodidad en el plató de 'Ni que fuéramos'. Chelo García Cortés, visiblemente molesta, expresó su decepción: "Ya no voy a llamar a nadie más porque me molesta que soy de las pocas que la sigo defendiendo y que se crea que la he llamado para hacerle trampitas. Eso me molesta más que se crea Carmen que la estoy haciendo una trampa a que no me lo coja Isa. Yo no te he hecho ninguna trampa en mi vida".