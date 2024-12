Carmen Borrego frena a Joaquín Prat por lo que dice de su hijo en 'Vamos a ver'

Este martes, Carmen Borrego y Joaquín Prat protagonizaron un intenso intercambio de opiniones en 'Vamos a ver' tras el anuncio de que José María Almoguera participará en 'GH DÚO 3'. La noticia de su fichaje sorprendió a la colaboradora, que, aunque esperaba este paso, no dejó de sentirse "sorprendida cuando te lo confirman".

"Aunque te lo esperes, no dejas de sorprenderte cuando te lo confirman. Entrar en un reality no es nada de lo que te tengas que avergonzar", declaró Carmen Borrego. De hecho, expresó su confianza en que su hijo demostrará "quién es, un tío noble al que quiere todo el mundo que le conoce y que tiene amigos desde la infancia".

Sin embargo, también dejó claro que es consciente de que participar en un reality implica errores. "Es muy difícil tener un micrófono 24 horas al día, por lo que puede que alguna vez se equivoque", añadía en 'Vamos a ver'.

"Puede que la defensa que le voy a hacer aquí fuera haga que nos unamos", aseguró. En cuanto a la comunicación con José María Almoguera, Carmen Borrego reveló que se habían mensajeado por WhatsApp: "Le he deseado suerte. Le he dicho que me gustaría tener una conversación antes de que entre al reality. Quiero que sepa que yo no quiero condicionarle y quiero que haga su concurso, pero me gustaría decirle algunas cosas como madre".

El fichaje de José María Almoguera no ha sido bien recibido por todos, especialmente por Alessandro Lequio. El colaborador de 'Vamos a ver' no dudó en hacer una observación irónica, afirmando que José María Almoguera se unía a la televisión para "completar la cuota Campos". En ese sentido, destacó que lo único que le faltaba a la familia era la "cuota Pantoja", mientras que la "cuota Bárbara Rey" estaba cubierta con Ana Herminia.

El comentario de Alessandro Lequio hizo que Joaquín Prat aprovechara la ocasión para lanzar un dardazo a los hijos que, como José María Almoguera, acuden a programas como 'De Viernes' a criticar a sus padres, especialmente a sus madres. "Todas esas cuotas son hijos que ponen a parir a sus madres", soltó el presentador sin pelos en la lengua.

Este comentario desató la reacción inmediata de Carmen Borrego, que no dudó en defender a su hijo en 'Vamos a ver'. "Mi hijo ha dicho que tiene un problema conmigo, tampoco creo que haya dicho cosas muy graves. Siempre ha dicho que yo he sido una buena madre, no le he oído decir lo contrario", respondía visiblemente molesta.

"No creo que sea comparable a lo que han dicho otros hijos. No es justo decir eso", añadió, dejando claro que no aceptaba la comparación.