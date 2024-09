Broncano responde por primera vez a su pregunta: '¿Eres más machista o más racista?'

David Broncano ha dado mucho que hablar con sus atrevidas preguntas, pero, recientemente, 'La Revuelta' ha estrenado una nueva para sus invitados: "¿Eres más machista o más racista?". Esta pregunta se ha convertido en una tercera adición a las dos ya clásicas de Broncano: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?" y "¿Cuánto sexo has practicado el último mes?".

Desde su incorporación, esta tercera pregunta ha generado un sinfín de reacciones por parte de los invitados, quienes se enfrentan a una autocrítica en público. Al hacer la pregunta, David Broncano siempre aclara que no es una acusación, sino una invitación a la introspección: "Todos lo somos un poco". La intención es que los invitados reflexionen y, si pueden, se autocritiquen.

Algunas respuestas a esta pregunta han sido tan ingeniosas como la de Raúl Cimas, quien, respondió con su habitual tono humorístico. "Hasta el momento siempre he sido más machista que racista, pero creo que me queda mucho por aprender en cuestiones de racismo. Si me pongo a trabajar y consigo ser la mitad de racista de lo machista que soy, mucha gente me considerará un español cojonudo", dijo en 'La Revuelta'.

| RTVE

En cambio, Danna Paola, invitada al programa este miércoles, sorprendió con una postura más directa al asegurar que no se identificaba ni con el machismo ni con el racismo. "Trato de luchar todos los días contra el patriarcado y el racismo, es un tema para hablar", decía.

La cantante mexicana fue una de las pocas en responder de esta manera, lo que provocó una repregunta interesante: ¿Qué autocrítica hace David Broncano sobre sí mismo? El presentador, conocido por su humor sarcástico y, en ocasiones, autocrítico, no evitó responder a la cuestión.

"Creo que no mucho de ninguna de las dos. Quizá un poco más racista que machista. Machista casi nunca me sale nada, pero me ha parecido que algún click mental racista me ha salido", reflexionó David Broncano en 'La Revuelta'.

Cabe destacar que 'La Revuelta' fue líder de la noche con una media de 2.113.000 personas y un 16,1% de cuota de pantalla. Más de 5,3 millones de espectadores únicos vieron algún momento del programa con la visita de la artista mexicana Danna. En la franja de coincidencia con su inmediato competidor (21:55 a 23:04 horas), ‘La Revuelta’ lideró con un 16,5% frente a un 15,8%.