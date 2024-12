Aura Garrido ('Santuario'): 'Ojalá nos haga reflexionar la serie como espectadores'

Aura Garrido y Lucía Guerrero presentan 'Santuario', un thriller de ciencia ficción que explora la maternidad desde la perspectiva de un futuro distópico. La nueva apuesta de Atresmedia verá la luz el próximo 22 de diciembre en atresplayer.

Las dos protagonistas han concedido una entrevista para TVeo en la que han hablado de su trabajo juntas en la serie. De hecho, Lucía Guerrero ha confesado cómo se ha preparado su personaje, teniendo en cuenta que hace de una embarazada y protagoniza muchas escenas de acción. Además, Aura Garrido ha reflexionado sobre cómo 'Santuario' le ha marcado ética y socialmente.

¿Por qué aceptasteis el papel? ¿Qué os motivó de la serie?

Aura Garrido: Bueno, yo me había fijado en el podcast, la ficción sonora en la que se basa 'Monasterio'. Me fascina lo que hacen los guionistas Manuel y Carmen, me fascinó también en la ficción sonora. Me hizo muchísima ilusión y me apetecía muchísimo. Es un sueño hacer una serie de ciencia ficción así.

Lucía Guerrero: Me enamoró la historia, el personaje, todas las subtramas, todo lo que trata, lo que hay detrás de este thriller, de la acción...

¿Cómo ha sido trabajar juntas?

Aura Garrido: Un gusto.

Lucía Garrido: Nunca habíamos trabajado juntas y espero que la vida nos vuelva a juntar, ha sido maravilloso.

Aura Garrido: Además, ha sido un rodaje muy complejo, muy difícil físicamente incluso. En lo emocional era muy exigente, pero en lo físico ya era agotador. Para mí era muy importante tener a Lucía al lado. Siempre la he sentido como tener un apoyo.

Aura, tu personaje (Valle) detesta las injusticias sociales, pero en la serie uno de los temas a tratar es el de las diferencias sociales, ¿hasta qué punto te identificas tú con Valle?

Aura Garrido: Este personaje me ha hecho reflexionar muchísimas cosas. Fue un rodaje tan intenso, estábamos sin tiempo, se rodó muy rápido para una ficción tan compleja. Eran cosas muy extremas, teníamos que estar al 100% todo el rato y no nos podíamos despistar un segundo. Ha sido una vivencia muy compartida. Nos ha sorprendido lo que nos ha impregnado los personajes a nosotras. Nos lo llevábamos un poco a casa, que eso no nos había pasado nunca. Los personajes siempre te hacen reflexionar y transitar varias cosas, tienes que entrar en profundidades y plantearte cosas para hacerlos. Valle me ha llevado a pensarme muchas cosas profundas, a plantearme muchos dilemas éticos muy fuertes y creo que me ha transformado mucho. Me ha vuelto a poner en contacto con cosas que hacía años que no resonaban en mi mente. Habla la serie de muchas cosas, de cómo nos relacionamos entre nosotros, de cómo nos conformamos como sociedad, de cómo hasta que no estamos al borde de la extinción, no nos planteamos el bien social.

Aura, de tu extensa trayectoria, ¿dirías que es el personaje que más te ha marcado?

Aura Garrido: No lo sé, porque creo que ha habido personajes que me han marcado. Algunos me han marcado mucho de diferentes maneras. Valle no es exactamente el que más me ha marcado, pero sí que es un personaje que ha tenido un impacto muy fuerte en mí.

Lucía, ¿cómo te has preparado las escenas de acción, teniendo en cuenta que haces de una mujer embarazada?

Lucía Guerrero: La botarga ayuda mucho a esta fisicalidad y a ver las limitaciones que tienes, que son muchas. Ahora entiendo a amigas que me decían 'no puedo abrocharme el zapato porque no llego'. (Risas). Me ha gustado mucho explorarlo a través de mujeres que quiero que son madres. Ver cómo lo han vivido ellas o qué cosas podía llevarme, o cómo podía entender esto mejor. Y, por supuesto, tener muy definidas las distintas fases del embarazo en el cuerpo físicamente. Al principio, te recoges más la tripa. Cuando te pesa quizá te apoyes más atrás... Me pasaba algo muy gracioso, que como estaba todo el día con mi tripa tocando la botarga, llegaba a casa y sentía su ausencia. Ya tenía integrada la acción de protegerme la tripa, incluso me estaba cambiando la forma de andar.

Es una serie distópica, pero que trata fenómenos reales, como la contaminación por el cambio climático o la irrupción de la inteligencia artificial, ¿habéis notado algún parecido de la ficción a la realidad?

Aura Garrido: Sí, totalmente. De hecho, asusta mucho. Está tan bien escrita que te hace verla muy cerca de ver cosas que quizá no están tan lejos. Ojalá nos haga reflexionar la serie como espectadores.

¿Os tranquiliza que se emita en una plataforma de streaming?

Aura Garrido: A mí me gusta mucho trabajar para atresplayer, ya tenía muchas ganas. Me parece que hace una ficción super interesante. Poder formar parte de la ficción de esta plataforma me parece muy guay y creo que hace ficciones diferentes. atresplayer se está arriesgando mucho y eso es interesante.

Lucía Guerrero: Yo nunca había trabajado con ellos y estoy muy contenta.

¿Qué la diferencia de otras series como 'Bienvenidos al Edén' o 'El cuento de la criada'?

Lucía Guerrero: Para empezar, abarca más, toca más palos. Abarca mucho esta serie.

Aura Garrido: Al final la ciencia ficción es una forma, pero cada serie es diferente. 'Santuario' es una serie propia, con su propio universo, con su propio lenguaje, con sus propias historias... Guarda relación con otras ficciones, pero tiene una identidad y una entidad propia muy marcada y diferente a otras ciencias ficciones que se han hecho.

Lucía Guerrero: Una estética muy particular