Malas noticias para Christian Gálvez: '¡Boom!' pincha en audiencias en su estreno

Malas noticias para Christian Gálvez en su llegada a Cuatro. Un año después de su último gran proyecto, el presentador ha vuelto a la televisión para ponerse al frente del regreso de '¡Boom!'. Sin embargo, el concurso ha pinchado en audiencias en su estreno en Cuatro este lunes 9 de septiembre.

Recordamos que, en '¡Boom!', dos equipos de cuatro concursantes cada uno compiten "desactivando" bombas en diferentes rondas. Los participantes responden correctamente a varias preguntas en un tiempo determinado. Cada pregunta es una bomba y cada posible respuesta es un cable.

De este modo, en su estreno, '¡Boom!' ha marcado un pobre 2,9%, tan solo 186.000 televidentes y 584.000 espectadores únicos en la tarde de Cuatro. Está 2,6 puntos por debajo de la media del canal, que ha conseguido un 5,5% en el día. No obstante, '¡Boom!' mantiene los resultados que marcaba 'Tiempo al Tiempo' de Mario Picazo en la franja.

| Mediaset

En una entrevista en TVeo, Christian Gálvez negó temer a las audiencias: "La presión la tengo siempre, pero no la obsesión. No la tengo el lunes el 9h con las audiencias, sino cuando ya me ofrecen hacer '¡Boom!'. Es adaptarte a una nueva forma de trabajar, a una mecánica, a un equipo... La presión ya viene ahí, porque las audiencias las tenemos todos los días".

"No he hablado con la cadena de audiencias, no tengo ni idea del mínimo que necesitas para la franja. Yo soy de los que creo que los concursos necesitan tiempo para asentarse. No sé si vamos a empezar muy bien o muy mal", añadía.

Cabe destacar que '¡Boom!' de Christian Gálvez tampoco ha tenido un buen telonero. 'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones también a pinchado en la tarde de Cuatro con un escueto 3,4% y 230.000.

No obstante, el regreso de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' sí ha funcionado con un estupendo 8% y 620.000: sube al 12,3% en Target Comercial. Justo antes, lo más visto de Cuatro es 'First Dates' al congregar 925.000 televidentes junto a un 7,3% de cuota. A nivel diario destacan 'En Boca de Todos' (6% y 203.000) en la mañana y 'Todo es Mentira' (6,6% y 576.000) en la sobremesa.