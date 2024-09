Christian Gálvez vuelve a Cuatro con '¡Boom!': 'Me quejaba por no tener proyecto'

Christian Gálvez vuelve a la televisión justo un año de su último gran proyecto de la mano de '¡Boom!'. Un año después del final de '25 Palabras', el presentador se pone al frente del concurso para las tardes de Cuatro. En una entrevista para TVeo, Christian Gálvez confiesa estar viviendo un buen momento personal y profesional.

Además, Christian Gálvez también ha hablado del cambio de directiva y de si cree que eso ha provocado que esté tanto tiempo sin presentar. También se moja sobre el nuevo 'Socialité', ahora en manos de su productora, Fénix Media Audiovisual.

Decías que llegas a '¡Boom!' en un muy buen momento personal...

Vais a ver a un Christian Gálvez feliz, pero feliz en todos los aspectos de su vida, estoy pleno. En los malos momentos te tienes que poner careta y no voy a esconder que yo he presentado programas en malos momentos. Yo me rompí la espalda y seguí haciendo programas.

No interpretas un papel porque no somos actores, pero si te pones una especie de careta porque todo en la tele tiene que ir bien. Ahora vais a ver a un Chrisitan Gálvez con mucha más luz y si no la veis que sepáis que la hay. En Mediaset he sido feliz siempre desde que empecé a hacer concursos, hay veces que no lo era, pero no solo por ti, porque a veces tu madre puede estar enferma.

¿Te ocurre que sabes las respuestas de '¡Boom!' y sabes que cable no es?

Tenemos un delay, ellos van cortando y me mantengo con rostro sin movimientos y el público me mira a mí a veces. Justo un milisegundo antes me doy la vuelta y salgo corriendo para que no me pille. Dirección y realización se parte de risa porque me voy corriendo, pero me he llegado a comer trozos de bomba. Forma parte también de la diversión.

¿Por qué este nuevo proyecto no lo habéis hecho con tu productora y se ha hecho con Mediacrest?

Mi productora nunca ha tenido '¡Boom!', es por tema de derechos. Y una cosa es que yo tenga participación, pero no trabajo exclusivamente para Fénix Media Audiovisual, porque yo soy presentador de Mediaset. Trabajaré para todos los que tengan productos interesantes y para los directivos que decidan que quieren apostar por mí.

Ahora en la productora estamos más allá de los concursos, estamos también con documentales, y Mediacrest tienen una gran trayectoria, cogieron '¡Boom!' en el mejor momento y me lo propusieron. Yo con Fénix Media Audiovisual he trabajado muy bien y lo seguiré haciendo, pero el hecho de salir y trabajar fuera está muy bien. Aprendes, tanto como presentador, como productor.

¿No echas de menos tener el poder que te otorga que un programa lo haga tu propia productora?

Nunca tuve poder, porque los roles siempre están muy diversificados. Los socios son como mis mejores amigos y cuando hacemos una producción donde presento tenemos roles muy marcados. Cuando presento un concurso no quiero tener ningún tipo de decisión administrativa.

Yo me centro en conocer la mecánica y la psicología de los concursantes, saber las bromas, conocer la tensión y los nervios. Eso está muy bien diversificado. Aquí me tengo que centrar en controlar lo que pasa dentro, pero tengo muchas ayudas, de dirección, cámaras, y es una maquinaria completamente engrasada. No tengo poder ahora, ni lo tenía antes, ni lo quiero tener.

Fénix Media produce ahora 'Socialité'. ¿Cómo fue ese cambio con La Fábrica de la Tele?

No sé como contarlo porque no me encargo de esa parte. Ha sido un cambio de rumbo, manteniendo el equipo. Es un encargo bonito que permite producir y mantener la empresa más allá de otras producciones. Yo el corazón no lo trabajo, ni lo consumo, pero hay un equipo maravilloso que sigue haciendo las cosas muy bien.

Tenemos a dos presentadores que defienden el formato como dios, porque era difícil defender un formato muy de autora y está muy bien defendido. Y también, dentro de la línea de corazón, se está llevando otra línea, ni mejor, ni peor, solo otra línea. Pero no estoy muy versado en el mundo 'Socialité'.

Hablabas antes de que cuando ya estabas en la tele luego volviste a trabajar en una juguetería, en un videoclub... ¿Cómo se hace para mantener los pies en el suelo?

Mi parón con otros trabajos sucedió hace muchos años, estamos hablando del año 2003 y luego me rescataron con 'Caiga quién caiga' y no paré nunca de trabajar. Una cosa es ser presentador y otra es ser famoso, que es una etiqueta que te ponen los demás. Es complicado, pero es verdad que de hace un tiempo a acá me he vuelto más espiritual y se ven las cosas de otra forma.

Desde septiembre que terminó '25 Palabras' hasta ahora hice las Campanadas, grabé 'Celebrity School' que ahora está en nevera y nada más. Yo me quejaba, aunque sabemos que en esta profesión siempre hay un tiempo de barbecho, pero yo nunca había parado nunca. Cuando acabó 'Pasapalabra' se hizo un formato que funcionó muy regular, pero más o menos, con más o menos éxito, he ido encajando piezas. Durante este tiempo yo demandaba, porque es una necesidad personal sentirme útil, porque además yo soy hiperactivo.

Desde mayo pasado hasta ahora he terminado la novela, que hacía tiempo que no podía escribir, y he sido padre. He tenido la gran suerte de poder disfrutar no solo del nacimiento de mi chaval, sino de también sus primeros meses. En Mediaset me decían espera espera, pero nunca sabes cuando tiempo es.

El proceso de incertidumbre es muy complicado cuando tu trabajo depende de que te consuman. Es verdad que la cadena dijo que ya lo tenemos estaban esperando para lo más gordo. Soy afortunado porque he podido escribir, disfrutar de mi hijo y ahora estoy trabajando en algo que me apasiona.

El contrato de exclusividad también es algo que te tranquiliza más...

Llevo con contrato de exclusividad con Mediaset durante muchísimos años, con una nómina, pero quieres ser útil. No quiero ser David Beckham en la grada, yo quiero jugar. Igual pierdes cinco cero, pero quiero jugar. Si te pagan por no trabajar y dentro de un año te llaman, ya no vale lo mismo.

Ahora vuelve 'Caiga quién caiga', te gustaría volver al formato?

No me ha llegado nada y si te lo contara tendría que matarte. Es verdad que hablo con la productora, pero nunca he preguntado por el formato. Siempre he dicho que es un programa muy necesario y ahora no sé si es necesario y peligroso.

No sé si vuelve o no vuelve y si vuelve cuando. A mí me gustaría formar parte de Mediaset y si Mediaset me llama para 'Caiga quién caiga', yo me quedo en '¡Boom!' (risas). Si me piden compaginar lo valoraría, pero me quedo con '¡Boom!' porque me gusta y porque tengo una vida personal. Más allá de poder diversificar o tener trabajo me gustaría que renovara por mucho tiempo.

Justo has estado un tiempo sin presentar cuando ha habido cambio de directiva, ¿has pensado en ello?

No especialmente, yo además tenía una relación muy buena con Paolo Vasile, con el que se podía hablar cara a cara. En 14 años le llamé tres veces, hablamos y se solucionó todo. Cuando me dijeron quien era el nuevo consejero delegado, la primera vez que le vi fue en un desayuno, y me dijo que le gustaban mucho mis estudios de Leonardo.

Es una persona que se preocupa en conocerte, pero no me dio ningún miedo, no tiene nada que ver con el cambio de dirección. Y tampoco tengo nada que temer, no soy un presentador muy metido en la política, no soy objeto de conflicto por nada de lo que hago o digo. De hecho, yo renuevo ya con Alessandro Salem al mando, por lo que yo estaba tranquilo, pero luego hay que volver al formato y se está buscando una programación competente.

¿Vas a estar pendiente y sientes la presión de las audiencias?

La presión la tengo siempre, pero no la obsesión. No la tengo el lunes el 9h con las audiencias, sino cuando ya me ofrecen hacer '¡Boom!'. Es adaptarte a una nueva forma de trabajar, a una mecánica, a un equipo... La presión ya viene ahí, porque las audiencias las tenemos todos los días. Y la presión también, en el caso personal, que no estás oxidado.

No he hablado con la cadena de audiencias, no tengo ni idea del mínimo que necesitas para la franja. Yo soy de los que creo que los concursos necesitan tiempo para asentarse. No sé si vamos a empezar muy bien o muy mal.

Te quejabas antes de la Inteligencia Artificial y decías que te daba miedo. ¿Es un miedo real a que en el día de mañana haya presentadores virtuales?

No es un miedo real, pero me gustaría que en el día de mañana si hay presentadores virtuales, que también pusiéramos directivos virtuales.