Audiencias: 'La Revuelta' de Broncano arrasa en su estreno, ante 'El Hormiguero' líder

'La Revuelta' de David Broncano arrasa en audiencias en su estreno en La 1. David Broncano ha aterrizado este lunes 9 de septiembre en RTVE manteniendo la línea de 'La Resistencia' y enganchando al público. Y es que 'La Revuelta' ha conseguido ser el segundo programa más visto del día en televisión, tan solo por debajo de 'El Hormiguero'.

De este modo, 'La Revuelta' ha llegado por todo lo alto con un 17,1% de share y congrega una media de 2.152.000 televidentes y 5.195.000 de espectadores únicos. El nuevo programa de La 1 en el access prime time destaca en los targets más jóvenes: seguidores de 13 a 24 años (25,9%) y de 25 a 44 años (29,3%). También impulsa el liderazgo de La 1 justo después, ya que 'MasterChef Celebrity' lidera la noche con un estupendo 16% y 995.000.

No obstante, el liderazgo es para 'El Hormiguero' con Victoria Federica, que consigue un estratosférico 23% de share y 2.893.000 seguidores desde Antena 3. En este caso, 6.163.000 de espectadores únicos pasan a lo largo de la emisión. Por lo tanto, el programa de Pablo Motos, que es lo más visto del día en televisión, sigue por todo lo alto en su segunda semana gracias a los grandes invitados.

| RTVE

Recordamos que David Broncano aprovechó el estreno para aclarar varios temas: "Pedro Sánchez no me ha puesto aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo, no hace falta. Yo no cobro 14 millones de euros, lo he intentado, pero no los cobro. Hay que pagar a esta gente, que aquí somos muchos, hay que pagar las cámaras y todo".

"Y luego los 14 millones no salen de ningún lado, ni de los enfermos de ELA, ni de la Guardia Civil, el presupuesto es uno, no se lleva de una cosa a otra. Si alguien cree que vamos a hacer propaganda de Pedro Sánchez está de lo más equivocado, no nos conoce, no ha visto ni un puto programa nunca", explicaba el presentador.

Deja a 'Babylon Show' de Carlos Latre en mínimo en audiencias con un horrible 3,1% y tan solo 400.000 televidentes en Telecinco. Está por debajo de 'First Dates' de Carlos Sobera en Cuatro, que funciona con un 7,5% y 925.000 seguidores.