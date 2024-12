Este es el único motivo por el que se suspendería el sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España. Millones de personas tienen la esperanza de ser uno de los afortunados ganadores de los suculentos premios. Sin embargo, hay un caso muy especial en el que este sorteo no podría celebrarse, y en consecuencia, no habría premios.

Loterías se moja: el único caso en que se suspendería el Sorteo de Navidad

La Instrucción General de Loterías ha dejado claro un aspecto importante. Esta regula cómo llevar a cabo los sorteos y el único caso en el que no se celebraría y no habría premios es si se produjera una rotura del bombo.

Este bombo, que contiene los números que se extraen durante el sorteo, es fundamental para que el evento se desarrolle con normalidad. Si por alguna razón, el bombo se rompiera y no se pudiera utilizar, no se podría continuar con el sorteo.

¿Ha ocurrido alguna vez esta situación?

Aunque la rotura del bombo parece un escenario impensable, la Instrucción General de Loterías deja claro que, si ocurriera, el sorteo tendría que ser suspendido. No obstante, nunca se ha registrado un caso en el que el bombo haya sufrido daños tan graves como para impedir que el sorteo se lleve a cabo.

El bombo utilizado en el Sorteo es extremadamente robusto y está diseñado para resistir los movimientos que realiza durante el proceso de extracción de bolas. Además, todo el procedimiento está cuidadosamente supervisado para evitar cualquier tipo de accidente.

El artículo 32 de la Instrucción General de Loterías establece que, en caso de que se produzca un fallo que impida el desarrollo del sorteo, el sorteo no podría celebrarse. En este sentido, la Lotería de Navidad se celebra bajo estrictos controles para garantizar que todo el proceso sea transparente y sin contratiempos.

Lo que pasaría si no hubiera Sorteo de Navidad

En el improbable caso de que el sorteo no se celebrara, la Lotería de Navidad no entregaría ningún premio. Y es que el evento no se habría llevado a cabo. Este escenario, aunque muy difícil de imaginar, estaría cubierto por la normativa vigente, que contempla la posibilidad de que el sorteo se cancele por causas técnicas como la rotura del bombo.

Afortunadamente, esto nunca ha ocurrido, y el sorteo sigue siendo uno de los momentos más emocionantes del año. Con miles de premios que se distribuyen entre los afortunados ganadores.