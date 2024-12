Los clientes de Vodafone todavía no dan crédito ante lo ocurrido: desactívalo ya

Vodafone es una de las operadoras más populares en España. Como ocurre con otras compañías, es posible que sin darnos cuenta estemos pagando más de lo que pensábamos.

Esto sucede principalmente cuando contratamos promociones o servicios adicionales que, aunque inicialmente parecen gratuitos, pueden generar un gasto extra si no los cancelamos a tiempo. Se trata de una estrategia de la compañía para incrementar las facturas. Pero está en nuestra mano solucionarlo.

¿Por qué me llega una factura más alta de Vodafone?

La mayoría de los usuarios de Vodafone contratan tarifas cerradas. Lo que significa que pagan una cantidad fija cada mes. Sin embargo, la operadora también ofrece promociones y servicios adicionales con la intención de que los clientes los prueben.

Estos servicios suelen ser gratuitos durante un tiempo. Pero una vez finaliza el periodo de prueba, empiezan a cobrarte un extra. Muchos usuarios no se dan cuenta de estos cargos y terminan pagando más de lo esperado.

Uno de los ejemplos más claros es el servicio Secure Net. Se trata de una herramienta de seguridad que ofrece funciones avanzadas como antivirus y protección contra robos. Durante los primeros tres meses, este servicio se ofrece de manera gratuita, pero a partir del cuarto mes, empiezan a cobrar un euro extra mensualmente.

Aunque no parezca mucho, al final del año estarías pagando 12 euros adicionales por un servicio que solo querías probar.

Otro truco de Vodafone para subir la factura

Otro servicio que Vodafone facilita gratuitamente es el Multisim One Number. Está pensado para aquellos que tienen más de un dispositivo y desean usar el mismo número de teléfono en todos ellos. Este servicio se ofrece gratis durante el primer mes, pero a partir del segundo mes, empiezan a cobrarte 5 euros al mes.

Es fácil caer en el error de olvidar que estos servicios gratuitos tienen un límite de tiempo. Muchos usuarios se olvidan de cancelar las promociones antes de que empiecen a cobrar. Lo que provoca que continúen pagando por algo que no quieren.

Por eso, es fundamental revisar las facturas con regularidad y estar atentos a las fechas de finalización de los periodos de prueba.

¿Cuánto podrías ahorrar?

Si desactivas estos servicios antes de que comience el cobro, el ahorro anual puede ser considerable. Por ejemplo, desactivando Secure Net y Multisim One Number, podrías ahorrar 72 euros al año. Un buen hábito es revisar tu recibo mensual para asegurarte de que no se te están cobrando servicios extras que no has solicitado.

Para evitar que Vodafone siga cobrando por estos servicios, es importante desactivarlos antes de que finalice el periodo gratuito. Puedes hacerlo de manera sencilla desde la app de Vodafone, desde la web de la operadora, o bien contactando con atención al cliente.