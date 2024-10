El truco para que las castañas asadas se pelen rápidamente y sin esfuerzo

Comer castañas es lo que toca a finales de octubre. La Castañada es uno de los eventos más esperados del otoño en Cataluña y cada vez son más los que no quieren perderse la tradición. Ahora bien, comer castañas no es tan fácil como parece, ya que pelarlas puede ser una dura tarea para los que no saben cómo hacerlo.

Por eso, desde Rac1 han compartido el típico truco de las abuelas para que comer castañas sea lo más fácil posible. Aquella fina piel que queda bajo el caparazón suele quedarse enganchada, y sacarla con las manos puede resultar un trabajo entretenido y frustrante. Tampoco es sencillo asarlas con éxito, así que ya puedes coger papel y bolígrafo y aprender a cocinar este manjar.

Con este sencillo truco de la abuela, comer castañas durante la Castañada vuelve a ser una tradición sabrosa y ahora más cómoda. Así, tanto grandes como pequeños podrán disfrutar de una de las costumbres de otoño más queridas. Y todo ello sin perder tiempo y con menos frustraciones.

El secreto de las abuelas para comer castañas que nunca falla

Este método casero se ha popularizado como una solución sencilla y efectiva para evitar el inconveniente de comer castañas. Los pasos son muy sencillos y requieren unos minutos previos antes de cocerlas:

Lo primero que hay que hacer es lavar las castañas y hacerles un corte en forma de cruz. Este paso ayuda a que el vapor salga durante la cocción, evitando que el caparazón se adhiera demasiado a la fruta. A continuación, se dejan en remojo en agua fría durante unos 20 minutos.

Esto permite que la humedad ayude a ablandar la piel interna. Después, se secan bien y se pueden cocer de diferentes formas. O bien en una freidora de aire a 200 °C durante 12 minutos, o en el horno a la misma temperatura durante 20-25 minuto.

También se pueden cocer en el microondas a 750 W durante tres minutos. Una vez cocidas, es importante pelarlas mientras todavía están calientes. Para hacerlo se puede utilizar un trapo para evitar quemarse.

Así, la cascarilla sale con mucha más facilidad. Este método funciona especialmente bien cuando las castañas se pelan en caliente, ya que al enfriarse la piel vuelve a engancharse. Además, si las castañas son de gran tamaño, se recomienda dejarlas cocer unos minutos adicionales.

Las tradiciones de finales de octubre

La Castañada es una tradición de finales de octubre que se sigue desde que eres pequeño hasta que alcanzas la edad adulta. No importa la edad que tengas cuando se trata de comer castañas. Pero este fruto no es lo único que toma el protagonismo en las calles y casas durante estos días.

Los panelletes son la otra elaboración, en este caso mucho más dulce, que apasiona a todo aquel que los prueba. Se pueden comprar hechos, pero también los puedes cocinar en casa sin demasiadas complicaciones. Cocineras como Carme Ruscalleda explican cómo hacerlos en tu horno y poder saborearlos al máximo.