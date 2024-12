Ni Madrid, ni Barcelona: esta ciudad española deja maravillados a los extranjeros

Cuando pensamos en destinos turísticos en España, la mayoría de nosotros nos imagina Madrid o Barcelona, pero hay otra ciudad que está empezando a brillar con fuerza: Sevilla. Este lugar, en el sur de España, es uno de esos lugares que atrapan a los visitantes con su magia y encanto.

A tal punto que incluso The Guardian, un medio británico, la ha nombrado como "una de las maravillas del mundo para pasear". Y no es para menos, ya que la ciudad tiene todo lo que necesitas para quedarte sin palabras: historia, cultura y una vibrante vida.

Un paseo que enamora

Sevilla tiene esa capacidad de mezclar lo antiguo con lo moderno de una forma tan natural que no se puede dejar de admirar. Desde las estrechas calles llenas de historia, hasta sus imponentes monumentos, cada rincón parece contar una historia que te hace viajar en el tiempo.

La calle Campana, la Plaza de San Francisco y la famosa Sierpes son solo algunas de las rutas recomendadas por The Guardian. El cual invita a caminar por las mismas calles por donde, en Semana Santa, transcurren las famosas procesiones.

Uno de los atractivos de Sevilla es el Real Alcázar, un complejo de palacios que se caracteriza por sus jardines, patios y su impresionante arquitectura. Y es que, no solo es Patrimonio de la Humanidad, sino que se considera uno de los palacios más antiguos aún en uso en Europa. Pero claro, eso es solo una parte de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Emblemas de Sevilla: cultura, historia y tradición

La Catedral de Santa María de la Sede, la más grande del mundo en estilo gótico, es otro emblema de Sevilla. Junto a su icónica Giralda, un campanario que fusiona la herencia islámica con la cristiana. No podemos olvidar la Plaza España, un lugar lleno de belleza que se ha convertido en un símbolo de la ciudad.

Si lo tuyo son los paseos al aire libre, caminar por el río Guadalquivir hasta llegar a Triana es un plan perfecto, especialmente si te interesa la cerámica o el flamenco. Además, podrás disfrutar de unas vistas espectaculares del río y de la ciudad mientras exploras uno de los barrios más emblemáticos y auténticos de Sevilla.

Además de su impresionante patrimonio histórico y cultural, Sevilla no se olvida de su gastronomía, con tapas que son toda una delicia, como el salmorejo o las espinacas con garbanzos. Y para cerrar con broche de oro, no olvides probar el vino de naranja o alguno de los dulces tradicionales que solo puedes encontrar aquí. Sevilla no es solo una ciudad para ver, es un lugar para sentir y vivir.