Una joven de Barcelona alucina con el precio que paga en Sevilla: 'Te están robando'

Una chica catalana ha desatado un debate en redes sociales tras compartir un TikTok sobre su experiencia en el metro de Sevilla. En su vídeo, muestra su sorpresa al pagar una cantidad irrisoria por un billete en comparación con lo que suele pagar en Barcelona. Su asombro, aunque genuino, no estuvo exento de críticas.

El revuelo no tardó en llegar, los comentarios se dividieron entre quienes compartían su sorpresa y quienes señalaban que no había entendido del todo cómo funcionan las tarifas en Sevilla. A pesar de todo, el tema ha puesto sobre la mesa algo claro: viajar en transporte público puede ser una experiencia muy distinta dependiendo de dónde te encuentres.

¿Cuál es más barato?

Todo comenzó cuando esta chica adquirió un billete de metro en Sevilla y, con tono incrédulo, destacó que solo le había costado 0,10 euros. Sorprendida por la diferencia, comparó la situación con Barcelona y comentó: "En Barcelona, un billete sencillo cuesta 2,40 euros, estoy flipando".

Su reacción reflejaba el asombro de alguien que no esperaba encontrar tarifas tan económicas en comparación con las de su ciudad de origen. Sin embargo, la historia no terminó ahí, muchos usuarios en redes le hicieron notar que estaba equivocada. En realidad, ese precio corresponde a los descuentos actuales con Bonometro o Bono Plus 45, el billete sencillo cuesta entre 1,35 y 1,80 euros dependiendo de la distancia.

Aun así, el precio sigue siendo más bajo que en Barcelona, donde el billete básico cuesta 2,55 euros. Además, la chica olvidó mencionar que los sistemas de ambas ciudades funcionan de manera diferente. En Sevilla, las tarifas varían según las zonas tarifarias y el número de "saltos" entre tramos, en cambio en Barcelona la tarifa es fija sin importar la distancia.

Reacciones y un toque de realidad

El video no tardó en generar críticas, algunos usuarios le pidieron que se informara mejor antes de hacer comparaciones. "A ver cuánto te cuesta el metro de Sevilla si te cruzas toda la línea ferroviaria. Casi como un Ave Barcelona-Figueres".

Lo cierto es que el transporte público en Sevilla tiene opciones más asequibles. Con Bonometro, por ejemplo, un viaje puede costar solo 0,33 euros. Incluso con un billete sencillo, las tarifas son considerablemente más bajas que en Barcelona.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta factores como el número de líneas, la cobertura y la frecuencia del servicio. Este TikTok destacó las diferencias entre ciudades y la importancia de revisar los datos antes de afirmar algo.