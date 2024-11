Máxima preocupación entre los clientes de Vodafone: admiten que es 'todo muy raro'

La situación vivida por David Deza, cliente de Vodafone, ha generado inquietud en redes sociales. Su experiencia, compartida en la red social X, expone una serie de acontecimientos que dejan muchas dudas en el aire.

Relata cómo, tras recibir una llamada en nombre de Vodafone, le ofrecen una reducción de 5 euros en su tarifa mensual. Todo ello a cambio de comprometerse con una permanencia de 12 meses. Acepta la oferta, aunque menciona cierta incomodidad por tener que proporcionar sus datos personales y su DNI.

La sorpresa llega después, cuando recibe un enlace para confirmar los cambios en el contrato, y el dominio del enlace le genera sospechas.

Deza explica qué le sucedió con Vodafone

"Me ofrecen bajarme el precio 5 euros al mes, se me hace raro, pero piden 12 meses de permanencia, así que puede ser. Digo que sí, me hacen una grabación, me piden mis datos y doy el DNI con cierta incomodidad", explica.

Continúa diciendo que "luego me dicen que me van a enviar un mensaje y un correo para firmar las modificaciones de contrato. Yo no abro un link sin mirar primero el dominio: http://vodafoneinfo.one. Me suena rarísimo", apunta.

El dominio de la discordia

Al comprobar el dominio del enlace que recibió, Deza se sorprende al ver que pertenece a alguien en Valladolid, algo que no le resulta habitual para una empresa internacional como Vodafone. Aun así, decide abrir el enlace en su navegador Microsoft Edge, y recibe un aviso de posible phishing.

Alarmado, contacta con el servicio de atención al cliente de Vodafone para verificar la autenticidad del enlace. Según su relato, el operador le asegura que todo es válido y que no hay razón para preocuparse. Sin embargo, Deza sigue sintiéndose incómodo con la situación, ya que para él, la experiencia ha sido todo menos clara.

Otra de las inquietudes que manifiesta Deza en su publicación es la insistencia que ha recibido para que firme el contrato. Tras recibir el mensaje y el enlace, ha sido contactado repetidamente por mensajes y llamadas que le piden que firme cuanto antes. Esta presión le resulta familiar, recordándole los patrones de presión que suelen usar los estafadores en ataques de phishing reales.

"El SMS que me llega con el enlace no tiene número identificativo, solo un nombre ‘Vodafone’. Y ahora no me dejan de insistir por mensajes y llamadas para que lo firme ya", apunta. "Vamos como pasa con los que pican en un phishing de verdad, que los agobian hasta que pican; todo muy raro y muy mal", indica.

Dudas en torno a la seguridad en los procedimientos de Vodafone

La experiencia de Deza plantea una duda importante para otros usuarios de Vodafone. Es cierto que el operador confirmó la validez de la oferta, pero la manera en que se gestionó ha generado desconfianza entre los clientes. El uso de dominios no convencionales y la presión para confirmar la oferta sugieren la necesidad de mejorar la transparencia.

Casos como este no son aislados. En los últimos tiempos, tanto Vodafone como otras compañías han afrontado problemas similares debido a intentos de phishing que intentan imitar sus procedimientos oficiales.