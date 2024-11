El serio aviso de Movistar y Vodafone que alerta a miles de clientes: todo puede pasar

La situación laboral en el sector de las telecomunicaciones ha sido especialmente compleja en los últimos años. Los despidos masivos en grandes compañías como Movistar, Orange y Vodafone han encendido las alarmas.

A medida que estos operadores han implementado recortes y reestructuraciones, una compañía en particular ha logrado mantenerse fuerte. Se trata de Digi.

Sin embargo, desde los sindicatos CC OO y UGT consideran que la estabilidad actual de Digi podría no durar para siempre. Y lanzan una advertencia seria: "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar".

La representante de CC OO, Ramona Pineros, ha sido clara al hablar sobre el panorama que se espera en el operador de origen rumano. “La situación del sector este año ha sido altamente preocupante. Solo nos queda esperar al ERE de Digi, que es la única operadora de gran calibre que falta”, comenta a El Independiente.

La estabilidad de Digi podría, según ella, tambalearse en cualquier momento. Especialmente cuando el crecimiento de la operadora alcance su tope.

¿Hay riesgo de caída de Digi?

Desde UGT también comparten esta visión. Diego Gallart, responsable de acción sindical en Vodafone, Orange y Avatel, menciona que el modelo de Digi tiene una "fecha de caducidad".

“Esperemos que no acabe en un ERE, pero nos cuesta pensar que no será así”. Sostiene que ha crecido basando su estrategia en un despliegue propio de infraestructura, lo que le ha dado cierta ventaja competitiva frente a otros operadores. Sin embargo, este modelo podría no ser sostenible en el largo plazo.

“Llegará un momento en el que no podrán desplegar más fibra, y ahí tendrán que tomar una decisión sobre lo que hacer”, avisa. Con el tiempo deberá enfrentarse a los mismos problemas estructurales que ya llevaron a Movistar, Vodafone y Orange a reducir sus plantillas.

Ante las especulaciones sobre posibles despidos, Digi ha negado categóricamente que haya planes de recortes en su plantilla. Avisan que su modelo es sostenible y se diferencia por su enfoque integral en todos los aspectos de la operación.

El contexto de la competencia: Movistar y Vodafone

El sector de telecomunicaciones en España ha experimentado un auge de competencia y presión económica en los últimos años. Lo que ha obligado a grandes operadoras como Movistar y Vodafone a buscar alternativas de reducción de costes, incluyendo despidos masivos. Esta presión es una de las razones por las cuales los sindicatos ven la situación de Digi con escepticismo.

Auguran que la compañía podría eventualmente enfrentarse a las mismas dificultades que sus competidores más grandes. Aunque aún no muestra signos de debilidad, la experiencia de sus rivales sugiere que, a largo plazo, la situación podría cambiar.

Para los trabajadores de Digi, las declaraciones de los sindicatos CC OO y UGT funcionan como un recordatorio de la volatilidad del sector. Los resultados actuales de Digi son sólidos y la empresa mantiene un crecimiento continuo. Pero el entorno altamente competitivo y los desafíos estructurales que enfrenta la industria de telecomunicaciones en España podrían cambiar el panorama.