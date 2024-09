El 'zasca' de Alejandro Fernández a ERC y Junts por el caos ferroviario en Cataluña

Uno de los fenómenos políticos más curiosos a los que asistimos en los últimos meses es el que protagonizan Junts, ERC y los Comuns.

Estos tres partidos hablan de algunos problemas políticos de España y de Cataluña como si no tuvieran ninguna influencia en el Gobierno central. Más aún, como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad de gobierno en el pasado.

El caso de los Comuns y de Sumar ha sido muy llamativo. Desde que sufrieron el descalabro en las elecciones del 12M, los de Yolanda Díaz y Jessica Albiach parecen que acaban de aterrizar en la Tierra. Hablan del problema de la vivienda, de los eventos en Barcelona o del turismo como si no tuvieran ninguna responsabilidad.

Por su parte, el procesismo mantiene una relación paradójica con el Gobierno central. Al mismo tiempo que dice enfrentarse al Estado, pacta con él. Mientras tanto, el PSC abre espacios cada vez más grandes dentro de la política catalana.

Entre estos ejemplos de la paradójica estrategia procesista está el caos ferroviario en Cataluña. Sobre este asunto, el líder del PP, Alejandro Fernández, no ha dejado pasar la oportunidad de señalar la contradicción.

El caos de los trenes

Para alguien que viva en Cataluña y use el transporte público, no es ninguna noticia que los trenes funcionen mal. Retrasos constantes, inseguridad, masificación, cortes, etc. El mal funcionamiento de los trenes es un factor que reduce la calidad de vida de muchos ciudadanos, en particular, de los más humildes.

Ahora bien, esto no es obstáculo para que aquí nadie tenga la culpa de nada. Menos todavía el Gobierno central. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, casi regaña a los ciudadanos por quejarse y a la oposición por denunciarlo.

Por su lado, ERC y Junts se enredan en promesas faraónicas sobre el traspaso de los trenes.

Ante esta situación, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha denunciado la hipocresía del Gobierno y sus socios. “Sánchez hace 6 años que preside España, no 6 días”, dice el líder popular. Con Junts y ERC haciendo de “palanganeros” de este panorama:

Por el momento, con el traspaso de Rodalies ocurre lo mismo que con el traspaso de la inmigración. Nada está claro y todo depende de unas negociaciones políticas de constancia muy variable. Lo que es seguro es que Salvador Illa tiene una herencia envenenada con el problema ferroviario.