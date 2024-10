Vox sienta en el banquillo de los acusados al humorista de TV3 Jair Domínguez

Dos años de prisión, una multa de 15.000 euros y una inhabilitación profesional de cinco años de duración. Esto pide Vox para el conocido periodista y guionista Jair Domínguez por un presunto delito de incitación al odio. Los hechos por los que se le acusa se remontan al año 2021, un día después de las elecciones que dieron a Vox once escaños.

Ante los micrófonos de Catalunya Ràdio, Domínguez dijo que “el pueblo más poligonero del Alto Empordà vota a Vox. El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, quien se lo podía imaginar. Al fascismo se le combate en las urnas: las urnas dan alas al fascismo”.

El humorista concluía que “a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. No se negocia con el fascismo. Nuestros abuelos, muertos fusilados, enterrados en cunetas, presos en campos de concentración en Argelers no se nos dirá que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los cuales no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”.

Reapertura de la causa

En un primer momento, la jueza instructora de Barcelona archivó la causa contra el humorista. Señaló que no había delito porque estas palabras eran sarcásticas y se daban en el marco de un programa humorístico.

Pero en junio del año pasado la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa por considerar que la jueza no había argumentado lo suficiente el archivo. Por su parte, la Fiscalía señaló que la afirmación era contundente, pero también pidió el archivo de la causa.

De esta manera, Vox se queda solo como acusación contra Domínguez. Los Mossos d’Esquadra también entendieron que las palabras del humorista no implicaban riesgo. El motivo es que en la franja horaria en la que se emitieron “no tuvieron una repercusión que se pudiera entender como perjudicial o provocadora”.

La defensa de Vox, en cambio, argumenta que estas declaraciones sí aumentaban “el clima de violencia y hostilidad que en aquellos momentos ya estaban sufriendo Vox y sus militantes en Cataluña”. Para justificarlo, Vox aduce una resolución de la Junta Electoral Central, que recoge diversos incidentes en municipios donde Vox puso carpas.

También denuncian a la CCAA

El abogado de Vox, Juan Cremades, también ha denunciado a la CCMA y le pide una multa de casi 220.000 euros por delito de odio. Desde Vox entienden que la Corpo no evitó que Domínguez hiciera estas declaraciones en un programa que cuenta con alrededor de 400.000 oyentes.

“No adoptó ninguna medida para supervisar, vigilar o controlar que por parte del acusado no se profirieran las manifestaciones odiosas contra los votantes de Vox en el seno de un programa de máxima audiencia en Catalunya Ràdio, ni posteriormente adoptó tampoco ninguna medida para evitar su propagación y redifusión”, dice el escrito de acusación.