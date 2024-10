Estrella de TV3 hace una 'broma' en directo sobre violar a la hija de Sílvia Orriols

Nueva polémica alrededor de TV3. Una de sus principales estrellas, Joel Díaz, está en el ojo del huracán tras hacer un pretendido chiste sobre violar a una de las hijas, menores de edad, de Sílvia Orriols.

Joel Díaz, declarado comunista y votante de la CUP, trabaja en el programa APM? (Alguna Pregunta Més?). También lo hace en El Matí de Catalunya Ràdio de Ricard Ustrell, uno de los grandes beneficiados con su productora de los generoso de contratos que TV3 reparte entre productoras amigas. De hecho, el año pasado, la productora de Ustrell (La Manchester) ganó más de 5 millones de euros por la producción de varios espacios para la Corpo.

Este pasado lunes, el humorista quiso hacer una broma sobre una de las hijas menores de edad de Sílvia Orriols. Lo hizo en el podcast La Sotana. Manel Vidal, que trabaja para el Grupo Godó en RAC1, comentó que una de las hijas de la líder de Aliança Catalana se llama Violant. Y Joel Díaz consideró que sería gracioso decir lo siguiente: "Violant es un gerundio. Están violando a la Violant". Un supuesto chiste que no hizo gracia ni sus propios compañeros de programa. Sin embargo, la polémica no se quedó aquí.

Sílvia Orriols, al enterarse de este comentario, estalló en sus redes sociales. "Joel Díaz, eres un desgraciado. Lo que has dicho de mi hija lo pagarás", afirmó. Y, a su vez, también anunció que emprendería acciones legales contra la estrella de TV3.

Joel Díaz quiso salir al paso de la polémica. ¿Pidiendo disculpas? Ni por asomo. "Aquí lo único que hay es un juego de palabras infantil, mal y bastante vulgar sobre el nombre Violant, que siempre me ha parecido muy 'creepy'. No hablo, evidentemente, por el amor de Dios, de violar a la hija de nadie. De hecho, como se ve en el vídeo, yo creía que Violant era un nombre de niño", intentó justificar sin demasiado éxito.

El colaborador de Ricard Ustrell no solo no pidió disculpas, sino que además consideró de mal gusto el nombre de Violant. Y, encima, hizo gala de su ignorancia al afirmar que se pensaba que Violant era un nombre de chico. Esa, pero, no fue la única decisión que tomó Díaz. Cerró las respuestas a su publicación y bloqueó a todo aquel que criticó su pretendido chiste. Una decisión curiosa para un humorista que lleva años forjando una imagen de enfant terrible.

Lógicamente, las críticas no se hicieron esperar. Por ejemplo, Jordi Aragonès, dirigente de Aliança Catalana, recordó que "hay que hacer limpieza de TV3". Las críticas, evidentemente, no llegaron desde ningún sector de la izquierda, que prefirió actuar de forma muy diferente a cómo lo hubiera hecho si este supuesto chiste fuera obra de Pablo Motos o Bertín Osborne.