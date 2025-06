Vox pregunta al Parlament cuántos expedientes de retorno de 'menas' hay en Cataluña

Vox ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas más controvertidos en Cataluña: el retorno de los menores extranjeros no acompañados, 'menas'. En su estrategia para las próximas elecciones municipales del 2027, el partido ha intensificado su discurso sobre esta problemática.

Y este martes, por ejemplo, Vox ha presentado una nueva pregunta a la Mesa del Parlament, solicitando información precisa al respecto. “¿Cuántos expedientes de devolución de menores extranjeros no acompañados se han abierto y cuántos se han resuelto en Cataluña?”. La respuesta abrirá otro frente dentro de esta delicada y polémica cuestión.

El creciente malestar en muchas localidades catalanas

La postura de Vox sobre los 'menas' ha sido firme y crítica, especialmente ante la situación que se vive en muchos municipios catalanes. Según el partido, los centros que acogen a estos menores generan problemas de inseguridad y desorden. Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, ha utilizado sus redes sociales para denunciar estos incidentes.

En sus publicaciones recientes, Garriga, hacía referencia a localidades como Marcilla, Piera, Dosrius y Hortaleza, señalando que los menas deben ser devueltos a sus países de origen. Además, ha criticado duramente a alcaldes y gobiernos locales por no cumplir con sus promesas electorales respecto a la gestión de estos centros. En este sentido, señala al alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales:

Por otro lado, Vox sostiene que los recursos destinados a los 'menas' deben ser redirigidos a mejorar las condiciones de los ciudadanos catalanes, especialmente los más vulnerables. En la última moción presentada en el Parlament, el partido resaltó la preocupación por el colapso de los servicios públicos y la inseguridad asociada a los centros de acogida de menas. Según explicaron, el 95% de los menores acogidos provienen de países como Marruecos y otros estados subsaharianos, lo que aumenta la presión sobre el sistema.

Un Parlament fragmentado

La petición de Vox sobre los expedientes de retorno llega en un momento de tensión política. En una reciente votación sobre la expulsión de los 'menas', el bloque independentista y la izquierda votó en contra, tachando la propuesta de Vox de xenófoba. En cambio, Vox y algunos sectores del PP y Aliança Catalana defendieron la repatriación como una medida necesaria para garantizar la seguridad.

La respuesta de los grupos de izquierda es clara: consideran que la repatriación de los 'menas' no es viable legalmente y defienden los derechos de estos menores. Según ellos, huyen del horror en sus países de origen y no se trata de una herramienta geopolítica de Marruecos. Además, argumentan que el verdadero problema social en Cataluña radica en la desigualdad económica y la concentración de la riqueza, no en 'los menas'.