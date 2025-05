Vox a PSC, Junts y ERC: 'Han convertido la tutela de menores en un negocio'

El escándalo de la DGAIA está marcando la actualidad política en Cataluña. En la sesión de esta mañana en el Parlament, hasta cuatro partidos (Junts, PP, Vox y Comuns) han preguntado al President de la Generalitat y a la Consejera de Derechos Sociales sobre este tema. Vox ha sido especialmente contundente.

Ignacio Garriga ha recordado que fue su formación quien hace un año exigió información, comparecencias y responsabilidades. Ha reprochado el “sectarismo” de toda la cámara “despreciando” la iniciativa de su formación.

Ha acusado directamente a Illa de “haber convertido Cataluña en un lugar donde se protege a los delincuentes y desamparan a los inocentes”. Recordó la violación grupal de una menor en Badalona, y las polémicas declaraciones de la entonces consejera de Igualdad, Tània Verge. “La consecuencia fue que la víctima y su familia tuvieron que abandonar la ciudad”, ha afirmado.

Rapapolvo de Vox al Govern

Garriga ha subrayado la hipocresía de la izquierda, que “se disfrazan permanentemente de defensores de las mujeres” pero “son quienes están perjudicando a las mujeres”. Según el portavoz de Vox ha mencionado la rebaja de penas a los violadores, la “importación” de culturas misóginas, los matrimonios forzados y las mutilaciones genitales.

Ignacio Garriga ha elevado el tono para denunciar que “estamos ante un caso muy grave” que incluye abusos, corrupción y fraudes. “Hay un trabajador que llegó a afirmar que la DGAIA es una mafia”, ha exclamado.

Vox ha preguntado “por qué entre 2018 y 2020 el coste de la tutela de los menores pasó de 15.000 y 55.000 euros”. Y “por qué se hacían los contratos por vía de urgencia y no por procedimiento ordinario sin cumplir los requerimientos de transparencia”.

El líder de Vox ha acusado al PSC, a Junts y a ERC de haber “convertido la tutela de menores en un negocio para partidos, asociaciones y fundaciones”. Su formación quiere saber "dónde está el dinero", porque "está claro que no fue a la protección de las menores".

Salvador Illa ha criticado que "la extrema derecha" aproveche esta crisis para "sacar rédito". También ha acusado a Vox y a Aliança Catalana de "poner el grito en el cielo" mientras defienden prohibir la entrada de los menores no acompañados.

El PP carga duramente contra la consejera

El PP también ha puesto al Govern contra las cuerdas por la corrupción en la DGAIA. La diputada Lorena Roldán ha preguntado a la consejera Mònica Martínez Bravo “cuándo tuvo conocimiento de estos hechos”. Y “por qué no ha tomado medidas hasta que ha salido a la luz”.

La consejera ha repetido el relato oficial del Govern. Ha dicho que los escándalos son anteriores a su gobierno, y que han tomado y están tomando las medidas necesarias para un cambio estructural de la DGAIA.

Pero el PP la ha acusado de llegar tarde y mal. “Lleva nueve meses en el cargo y hasta ahora no han anunciado cambios. Si no tenía conocimiento de estos hechos, mal, pero si lo sabía y no ha hecho nada, aún peor”.

Roldán ha cuestionado los protocolos y la actuación de la DGAIA sobre su deber de protección de los menores. “¿Qué protección es esta?”, ha preguntado, “¿la que protege a abandona a los menores en manos de pederastas o los utiliza para malversar dinero público?”. Ha respondido que “esto es hipocresía institucional disfrazada de política social”.