El vídeo de unos ciudadanos encarándose con dos carteristas en el metro de Barcelona

La ciudad de Barcelona es una verdadera mina en lo que a episodios de inseguridad se refiere. Esto lo conocemos gracias a las redes sociales, que dan cuenta buena cuenta del problema. En este sentido, abundan los vídeos sobre robos, okupaciones, agresiones, peleas, etc.

Además, los episodios de inseguridad se extienden a cada vez más ámbitos y espacios. El aeropuerto de Barcelona, El Prat, se ha convertido por ejemplo en un foco de carteristas y ladrones de poca monta. Aprovechan la afluencia de turistas y la desorientación de muchos de ellos para robar.

Otro lugar privilegiado en los rankings de inseguridad es el barrio de El Raval. Allí abundan los narcopisos, la venta de drogas, las okupaciones y casi toda la paleta del crimen organizado. Algo que explica que sea un barrio que se vacía a marchas forzadas de habitantes autóctonos.

Pero si hay un espacio en el que destaca cualquier ciudad con problemas de inseguridad, ese es el metro. Y Barcelona no es una excepción. De hecho, los vídeos sobre inseguridad en la ciudad empezaron en el metro, con voluntarios que se encargan de identificar y atosigar a los carteristas.

“Tíos valientes”

El último ejemplo de carteristas en el metro de Barcelona nos lo proporcionan las redes sociales. En el vídeo que circula por X se aprecia el momento en el que unas personas identifican a unos carteristas en la línea azul.

Acto seguido, se viven momentos de tensión, con los ciudadanos gritando “¡Carteristas, carteristas!”, ante el desconcierto de los allí presentes. Así mismo, los dos presuntos ladrones, sobre todo uno de ellos, se pone violento en el andén hasta que es obligado a abandonar el metro:

El vídeo se ha llenado de comentarios de personas que aplauden el trabajo de estos ciudadanos.

“¡Así es que se hace! Si las autoridades no hacen nada le toca a los ciudadanos poner orden”, “Eso no tenía que hacerlo la gente. Esa chusma no tenía que estar suelta”, “Tíos valientes. Pensé que ya no quedaban”, decían algunos usuarios, cada vez más cansados por la inseguridad en Barcelona.