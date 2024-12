VÍDEO | Queman el árbol de Navidad de una conocida ciudad catalana

De un tiempo a esta parte, las redes sociales son el gran altavoz de los desequilibrios sociales de Cataluña. Son incontables los casos de usuarios y ciudadanos anónimos que aprovechan el espacio digital para denunciar la degradación a la que se enfrentan. En la mayoría de los casos, son episodios vinculados a la inseguridad y el incivismo.

De paso, los altavoces digitales permiten fiscalizar y criticar muy duramente a las autoridades políticas, algo que se hace cada vez menos desde la prensa tradicional. Esto ha llevado a muchos responsables políticos a abandonar las redes sociales para no tener que aguantar el marcaje. Y al último alcalde al que han señalado ha sido al de Hospitalet de Llobregat, David Quirós (PSC).

Un usuario que responde al nombre de "vecinos de los bloques" ha denunciado que el alcalde Quirós “tiene abandonados a los vecinos de los bloques a su suerte”. Entre los problemas que explica este usuario se encuentran la venta de drogas y el robo en vehículos. Y a todo esto ahora se le añade que han quemado el árbol de Navidad en el barrio de la Florida, tal y como se aprecia en el vídeo que el usuario adjunta en su mensaje:

Solo una reacción política

Según denuncian los usuarios, ningún partido se ha pronunciado sobre este preocupante acontecimiento, que añade más inseguridad al barrio de la Florida, que acumula muchos episodios en este sentido. Solo el PP de l'Hospitalet ha condenado lo sucedido a través de otro mensaje en redes sociales.

“Primero fue el robo de los adornos y ahora nos llegan las imágenes de cómo han prendido fuego al árbol de Navidad en los Bloques de La Florida. Si no se actúa con contundencia, los incívicos se hacen los dueños de la calle”, dicen los populares:

Por el resto, los usuarios se lamentan ante el crecimiento de la conflictividad y la politización de las fiestas navideñas. “Ya no podemos montar pesebres, ya no podemos montar árboles de Navidad, ya no podemos decir la palabra Navidad”. “Vaya Cataluña nos está quedando...”, critican desde las redes.