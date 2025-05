VÍDEO | La 'nueva DGAIA': ¿Una cortina de humo para tapar los escándalos?

La Generalitat ha decidido cargarse la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) después de todos los escándalos que han salido a la luz en los últimos meses. En su lugar, creará una nueva Dirección General, que se llamará DGPPIA (Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y la Adolescencia).

¿Estamos ante un cambio de nombre y ya está? No, por mucho que digan algunos, no es un simple cambio de nombre. O, por lo menos, no es sólo un cambio de nombre.

En este vídeo, hablamos de todo lo que los medios subvencionados no te contarán de la nueva DGAIA y lo que tiene toda la pinta de ser una cortina de humo para esconder los escándalos sobre abusos e irregularidades en las contrataciones de este organismo de la Generalitat de Catalunya.