VÍDEO | Innovamat, uno de los culpables del desastre educativo en Cataluña

¿Qué es Innovamat, uno de los culpables de la decadencia del sistema educativo catalán?

Desde 2017 muchos centros educativos en Cataluña han dejado en manos de esta empresa catalana creada en 2017 la enseñanza de las matemáticas a sus alumnos de infantil, primaria y la ESO.

Innovamat está implementado en al menos un tercio de las escuelas e institutos de Cataluña. Y se caracteriza por su forma de enseñar matemáticas. Menos memorización, más juegos, que los niños se lo pasen bien, que aprendan matemáticas de forma divertida, etc.

Otro de los rasgos característicos de Innovamat es la utilización no sólo de libros, sino también de material informático. Es decir, que críos a partir de 3 años ya vayan utilizando pantallas. ¿Qué podía salir mal, verdad?

Las familias pueden llegar a pagar hasta casi 60€ por alumno y curso a esta empresa. Y claro, Innovamat, en menos de 10 años de vida, ha disparado sus ingresos. En 2023 facturó más de 16 millones de euros. Y una parte de ese dinero, como suele ocurrir en estos casos, sale de tus impuestos. Como publicó L'Alternatiu, entre 2021 y 2024, Innovamat cobró casi 3 millones y medio de euros en ayudas públicas y más de 700.000 euros en contratos con la Generalitat de Catalunya. Nada mal.

Pese a ese dineral que ha facturado Innovamat para enseñar a nuestros niños, el nivel en matemáticas de los alumnos catalanes se encuentra en caída libre. Lo hemos visto en las últimas pruebas de competencias básicas pero también en el último estudio Internacional de Tendencias Matemáticas o en el último informe PISA.

Total, que tenemos a una gente que cada vez es más rica mientras nuestros niños cada vez son más ignorantes. Sí, son más ignorantes, ¡pero ningún problema porque se lo pasan bien haciendo matemáticas!

Ahora bien, ¿es Innovamat el culpable de todo el desastre en matemáticas que viven nuestros alumnos? Desgraciadamente, no. El problema es general e Innovamat no es más que una pieza más de un engranaje mucho mayor que ha hundido el sistema educativo catalán. Un engranaje que tiene como principal pieza el Departamento de Educación, es decir, la Generalitat; y también otras piezas más o menos pequeñas como la Fundación Bofill, un montón de colectivos pedagogistas, y, por no decirlo, una parte de los docentes y también una parte de padres que compran cualquier cosa que tenga la etiqueta de innovación, por mucho que se trate de mercancía averiada.

En el vídeo que puedes encontrar en la parte superior de la noticia os hablo de Innovamat, sus ingresos, sus lazos con la Fundació Bofill y más.