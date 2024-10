VÍDEO: Un votante de Sumar indignado tras un robo en Barcelona: 'No diré de dónde son'

“He estado un par de días pensando si hacer o no este vídeo, me da mucha rabia hacerlo”. Así empieza la historia de Edgar, un usuario de TikTok, votante confeso de Sumar, que decidió contar el robo que había sufrido en Barcelona. El vídeo lleva miles de visitas y centenares de comentarios como “plantéate a quien votarás en las próximas elecciones”.

Los hechos, narrados por el propio Edgar, son los siguientes: “Yo me iba a casa, venía de comprar unas cosas, y de repente se me abalanza un chico encima, me quita el móvil, aparece otro con un patinete y se van corriendo”. El joven salió detrás de los ladrones, pero no consiguió alcanzarles “y encima se rien de mí”.

A partir de aquí vienen los detalles, que es lo jugoso de esta historia porque rompe con el relato construido por partidos como Sumar. “No diré de qué etnia son porque ya los váis a conocer”, afirma. El joven se indigna porque “te roban el móvil que tanto te ha costado pagar que para eso trabajamos ocho horas al día”.

Edgar dice que con el dinero que ganamos trabajando tenemos derecho a comprarnos lo que queramos y no deberíamos ir con miedo por la calle para que nos lo roben.

Votante de Sumar indignado con la multirreincidencia

A continuación explica que fue a la policía a denunciar los hechos tras hacer un parte de lesiones, y se quedó estupefacto al escuchar que son multirreincidentes. Aquí Esgar estalla: “O sea, que estamos teniendo aquí a gente que no son de aquí, que les hemos ayudado y encima nos están robando”.

Pero acto seguido reconoce que él es votante de Sumar y que aunque no es de Vox no ve nada normal lo que está ocurriendo. “Roban porque saben que los va a pasar nada”, exclama, “que van a pasar un rato en comisaría y los van a soltar”. Aunque matiza que la culpa lo tienen los partidos políticos que, como Sumar, han favorecido esta situación después de muchos años de permisividad.

Edgar lamenta que le podría haber pasado a un abuelo y tirarlo por el suelo con consecuencias nefastas, y que seguramente después robaron a otros muchachos. Su vídeo ha generado todo tipo de comentarios: "Pues quizás no ha sido buena idea votar a Sumar".