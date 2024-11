VÍDEO: 'La Catalunya Woke' #25: Ya es Navidad en La Catalunya Woke

Escúchalo también en:

Semana loca en el paraíso woke catalán. Las pintadas de Arran en la segunda residencia de Gerard Piqué, las lucecitas inclusivas de Navidad en el barrio del Raval de Barcelona, la asamblea nacional de los comunes, pruebas dentales a inmigrantes, fakes news y TV3 son algunos de los temas que no hemos tratado con profundidad.

La noticia de la semana ha sido, a nuestro parecer, la huida de La Vanguardia de la red social X, y como por arte de magia, gran parte de la progresía catalana, y española, les han seguido la corriente. BlueSky parece ser que se ha convertido en el nuevo edén (perdón por la referencia religiosa a todos lo que se puedan ofender) de las izquierdas a las no que les gusta que les lleven la contraria.

También hemos hablado de, como no, Joel Días. Parece que el cómico catalán va a polémica por semana. Esta vez por partida doble. El "comunista de salón", así es como él mismo se define, ha confesado que cabría la posibilidad de que si algún día tuviera hijos, los llevara a una escuela concertada, pues la realidad de algunas escuelas públicas, por lo que sea, no termina de gustarle. ¡Otro ejemplo más de coherencia! Además, también ha sido el mismo humorista quien ha entrevistado a Beatrice Duodu, la presentadora negra del 324.woke. Una entrevista que no tiene desperdicio.

Muchas gracias por vernos amigues 🌈🌈🌈