VÍDEO: 'La Catalunya Woke' #20: Clara Prunés

Tercera entrega de la segunda temporada de 'La Catalunya Woke'. Hoy nos ha acompañado Clara Prunés, directora de relaciones institucionales del Institut Ostrom, una liberal vaya...

Con ella hemos repasado una semanita que nadie esperaba que fuera tan intensa. En primer lugar nos ha respondido el test para conocerla un poco mejor y después hemos tratado temas como la huelga general convocada para el 27 de septiembre. Esta huelga podría ser por la inseguridad, pero no. Podría ser por la sanidad, pero no. Podría ser porque una de cada cuatro catalanes se encuentra en el umbral de la pobreza, pero no. Esta huelga es nada más y nada menos... ¡Por Palestina!

Sabremos también que tienen en común los turistas, la vulneración al derecho a la vivienda, y, como no salió el comodín, la ocupación de Palestina. Hablaremos también de la noticia de la semana, que no ha sido otra que la no aprobación de la regulación de los alquileres de temporada, y dedicaremos el personaje de la semana a otra de las musas del wokismo catalán, Aurora Madaula.

Gracias Clara, y recuerden... ¡Que el espíritu de Roger Cupaire esté con vosotros!