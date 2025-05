VÍDEO | Caos en Barcelona mientras los medios subvencionados callan

Pánico en el centro de Barcelona. Y, una vez más, la mayoría de la prensa subvencionada decide esconderlo.

Un hombre extranjero, de centroeuropa, sembró el caos este martes en el barrio gótico de la capital catalana corriendo con un machete en la mano. Una persona resultó herida en la cabeza, aunque parece estar a salvo. En cuanto al agresor, fue detenido. El sistema ya se ha encargado de decir que el hombre podría tener problemas mentales.

La cuestión es intentar que la gente no tenga miedo a pesar del evidente auge de la violencia en nuestro país. Pero mientras los políticos y su prensa subvencionada, desde sus despachos y redacciones, intentan hacerte creer que no pasa nada y que son percepciones tuyas, eres tú quien no puedes ni pasear tranquilamente por el centro de tu ciudad.

Y después te dirán que son casos puntuales. Sí, claro. Como el agente de los Mossos a los que abrieron la cabeza el otro día en un barrio de Lérida cuando intentaba parar una pelea multitudinaria. Como el niño de 13 años que fue apaleado a las puertas de un colegio la semana pasada. Como el caso del hombre acuchillado hace unos días en Mataró en una pelea entre okupas. O como la batalla campal que hubo en Reus, también hace unos días, con navajas y puños americanos.