Victoria judicial de Sílvia Orriols: la Fiscalía no ve delitos de odio

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por la fundación islámica Ibn Battuta contra la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, por “delitos de odio”. La autoridad judicial ha comunicado a Orriols que no ve delitos de odio en su actuación y que por lo tanto archiva la denuncia. La líder de Aliança Catalana lo ha celebrado, advirtiendo que "hay Orriols para rato".

"Me sabe mal por quienes pensaban tumbarme en nombre de la religión islámico", ha expresado la diputada en su perfil de X (Twitter). Además, ha instado a TV3 a informar del archivo de la causa con la misma celeridad y vehemencia con la que corrió a difundir la denuncia. La Fundación Ibn Battuta, con Mohammed Chaib Akhdim al frente, representa a la comunidad árabe en Europa.

El pasado mes de julio, Chaib confirmó la denuncia afirmando que "hace meses que la alcaldesa impide el empadronamiento e insulta públicamente a los ciudadanos de origen árabe que viven en Ripoll, incluso aquellos nacieron en Cataluña".

En una denuncia sustentada en más de cien páginas, los servicios jurídicos de la fundación solicitaban a la fiscalía la investigación de presuntos delitos de odio tipificados en el código penal. “La impunidad en delitos de odio no existe”, argumentó Chaib, “y no permitiremos que una alcaldesa crea que puede decir lo que quiera sobre las personas migrantes”. La Fiscalía considera, sin embargo, que no hay ningún delito.

La polémica de los empadronamientos

La denuncia fue motivada por la polémica de los empadronamientos, suscitada a partir de un artículo en El Periódico de Catalunya. Aquello motivó el posicionamiento del Síndic de Greuges, la Generalitat, el Gobierno de España e incluso la Comisión Europea. El archivo de esta denuncia sirve al entorno de Orriols para reivindicar que la verdad se acaba imponiendo tarde o temprano a los "montajes políticos".

El artículo acusaba a Orriols de saltarse la ley al entorpecer el empadronamiento de los inmigrantes para impedirles el acceso a los servicios públicos. El ayuntamiento de Ripoll, gobernado por Aliança Catalana, respondió que la ley da un plazo máximo de tres meses que en ningún caso se había vulnerado. De hecho, luego se supo que decenas de ayuntamientos catalanes de todos los colores hacen lo mismo.

Aliança Catalana ve en la denuncia una campaña de persecución por el auge de esta formación desde su victoria en las municipales de 2023. Hay que recordar que no es la única acción legal emprendida contra Sílvia Orriols, que ahora puede proclamar su primera victoria.

Las batallas legales de Orriols

Además de la denuncia de la Fundación Ibn Battuta, y de la ofensiva institucional por el caso de los empadronamientos, Orriols ha tenido que hacer frente a otra denuncia. La Consejería de Igualdad y Feminismos, con Tània Verge a la cabeza, sancionó a la alcaldes de Ripoll con 10.001 euros por unas declaraciones en las que decía que el islam es incompatible con los valores occidentales. La Generalitat conformó más adelante la sanción, y Orriols celebró la caída del gobierno de ERC como otro triunfo de la verdad sobre la mentira.