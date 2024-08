Una TV va a El Vendrell por el auge de la inseguridad y casi capta otro apuñalamiento

El jueves pasado, dos jóvenes magrebíes hirieron gravemente a otro chico tras asestarle cuatro navajazos en El Vendrell. Este fue solamente uno de los muchos casos de ataques con arma blanca que han tenido lugar en Cataluña en los últimos días. Ya son más de 20 casos similares los que se han sucedido este agosto en tierras catalanas.

Para hablar del auge de la inseguridad en Cataluña y del caso de El Vendrell en particular, un reportero de Cuatro se ha desplazado este lunes a esta localidad catalana. La sorpresa para el equipo del programa En Boca de Todos y para los espectadores es que casi captan una nueva agresión con cuchillo.

El reportero en cuestión ha querido hablar sobre el aumento de la delincuencia en la ciudad a una vecina, que ha sorprendido a todos con su relato. "Está todo grabado. Estábamos pidiendo comida, ha venido un 'pavo' y le ha metido[un golpe]con un cuchillo. No sé, esta gente está muy loca", explicaba la protagonista visiblemente alterada por los hechos que acababa de presenciar.

"Yo no puedo vivir aquí. No lo puedo contar ahora mismo porque estoy muy nerviosa", admitía la vecina de esta zona de El Vendrell. En este momento, un chico que acompañaba a la vecina también ha querido dar su opinión delante de los micrófonos de Cuatro. "Es muy peligroso, tío. Es peligroso este barrio, ya está", admitía. Tras estas declaraciones, los dos han entrado rápidamente a su casa, seguramente para no tener más problemas con los agresores.

El momento televisivo que han captado las cámaras del programa En Boca de Todos evidencia el auge de la delincuencia que está sufriendo Cataluña en los últimos meses. Los datos de El Vendrell lo ejemplifican claramente. Según datos oficiales, la criminalidad en este municipio aumentó un 17,8% en 2023 respecto al año anterior, destacando sobre todo, el incremento de los robos con violencia e intimidación (+51,2%). En El Vendrell, durante el año pasado, también hubo más hurtos (+34,5%), más violaciones (+50%) y más tráfico de drogas (+18,5) que el año anterior. Así lo refleja el Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.