Tremendo zasca a Lluís Llach tras su última arenga: le recuerdan que 'huyó a Senegal'

El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha animado a la gente a levantarse en la lucha por la independencia de Cataluña.

En una conferencia con simpatizantes de la entidad, ha desmontado uno de los principales argumentos que incentiva la desmovilización. Se ha dirigido a la gente que dice que “hasta que esto no vaya de veras no me vengan a buscar”.

“Lo primero que tenemos que decirles es que nadie irá a buscarles. Si no os alzáis vosotros mismos, nadie os alzará”, ha dicho Lluís Llach durante esta conferencia.

Forma parte de la nueva estrategia de agitación de la ANC con Lluís Llach al frente. Desde que fue elegido presidente de la entidad, el cantautor se ha dedicado a recorrer el país junto al coordinador Jordi Pessarrodona. Hacen discursos y soflamas con la voluntad de reactivar al personal, aunque de momento no están teniendo mucho éxito.

Lluís Llach no solo no logra convencer, sino que se gana frecuentemente las críticas de quienes le consideran un procesista más. Es lo que ha ocurrido en esta ocasión, recordándole que se fue a Senegal después del fracaso del procés.

Brutal zasca a Lluís Llach

Un independentista indignado ha arremetido en X contra Lluís Llach tras esta última arenga: "Este sinvergüenza que huyó como un conejo al Senegal dice que la culpa es nuestra por no levantarnos. Sería un pobre demente cualquiera, sino fuera porque es un botifler y un cínico de los grandes".

Critica a Lluís Llach por poner el foco en la gente que no se levanta en lugar de los políticos que han traicionado a la gente. Pero lo hace además con una indirecta en referencia a su exilio voluntario en Senegal.

Lluís Llach compaginó su carrera musical con su faceta como empresario, al frente de una de las bodegas más prestigiosas de Cataluña.

Su otra pasión estaba lejos, en Senegal. Durante años vivió a caballo entre Cataluña y Senegal, donde dirigía una fundación para el desarrollo local. En pleno procés advirtió que si lo de la independencia salía mal se exiliaría en Senegal.

La Fundación Lluís Llach trabaja en el territorio africano para desarrollar proyectos de pesca sostenible y la formación de escolares en informática. Lo que ya no es tan conocidos es que tenía por costumbre alojarse en un lujoso centro hotelero en la costa senegalesa.