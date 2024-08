El tremendo rapapolvo a Rac1 tras una tertulia sobre la inseguridad en Cataluña

Los medios públicos y subvencionados en Cataluña han pasado de ignorar el problema de la inseguridad a hacerlo con un evidente sesgo ideológico. Reproducen básicamente el argumentario de la izquierda, acusando a la derecha de fabricar bulos y hacer alarmismo con casos aislados. Para muestra un ejemplo, el de la tertulia de este lunes en Rac1 acerca de la oleada de apuñalamientos en Cataluña.

La tertulia contaba con la presencia de la activista Julia Ojeda, el periodista Daniel Basteiro, la filóloga Isabel Llauger y el economista Aleix Ràmia.

Se escucharon mensajes como que la inseguridad no es el problema de fondo sino “el paro, la desigualdad y la falta de oportunidades”. Que “España sigue siendo un país muy seguro” y que “los datos contradicen la percepción de inseguridad explotada por discursos intencionados”. O también que “los datos son estables y la sensación de inseguridad se acentúa por el auge de la extrema derecha que monopoliza el debate”.

Para los tertulianos no hay un auge de la delincuencia sino percepciones ciudadanas, y esto no se resuelve con más policía sino atajando el problema de raíz. Por supuesto pidieron no estigmatizar a ciertos colectivos, atribuyendo a la extrema derecha la vinculación entre el auge de los delitos y la inmigración descontrolada.

Estallan contra Rac1

Un mensaje demoledor en Twitter resume el hartazgo de la ciudadanía en Cataluña contra estos discursos en los medios públicos y subvencionados: “Es muy fácil hablar de inseguridad ciudadana cuando vives en barrios seguros y bienestantes. Traed a hablar a los profesionales que todos los días se encuentran en medio de estas situaciones como policía, seguridad privada y servicios sanitarios. El resto son tertulias estériles”.

“Ya estamos en la tertulia de turno quitando hierro a la realidad de inseguridad en la ciudad y justificando la percepción de inseguridad por las diferencias sociales”, dice otro comentario, que refleja el “hartazgo del discurso woke que si te quejas eres de ultraderecha”.

“Miserables hipócritas, funambulistas de la información, a ver si os encontráis de cara las percepciones que tanto os gusta nombrar y así lo véis en directo”, critica otro ciudadano.

Hay una clara sensación de que los políticos que hacen las leyes y los periodistas y los tertulianos que las defienden están muy alejados de la realidad. Que la mayoría de ellos vive en barrios seguros donde no tienen que convivir diariamente con el problema de la delincuencia. De ahí que tilden sus discursos como "mensaje de cinismo".