El delirante tuit sobre los robos en la playa que lleva miles de likes

Lo que ha hecho RTVE no es precisamente periodismo de investigación. Por el contrario, la radiotelevisión pública se ha mantenido en la más estricta lógica, de hecho, ha sido de Perogrullo. Si te roban, evita que te roben, recomienda RTVE.

El caso es que el verano no es la época más activa para los medios de comunicación. A excepción de que Puigdemont nos brinde uno de sus bolos, no suele pasar casi nada. La gente está de vacaciones, en la playa mayoritariamente.

Ante esto, a RTVE se le ha ocurrido hablar sobre las playas y la problemática de que te puedan robar en ellas. De entrada, un tema interesante e incluso útil. Además, el ente público vendía su recomendación como el “truco” definitivo.

¿De qué truco se trata? ¿Qué hay que hacer para evitar los robos en las playas? Algo tan sencillo como vigilar tus cosas. “El truco está en no quitarle el ojo de encima a nuestros objetos de valor”, dice RTVE:

El problema, pues, no parece residir en que crezca la delincuencia, sino en el poco cuidado que las víctimas de los robos prestan a sus pertenencias. Más aún en verano, cuando la gente quiera disfrutar de la tranquilidad de sus vacaciones.

El error periodístico es casi lo de menos si se tiene en cuenta de que RTVE es un ente público que, año tras año, es acusado de favorecer al partido del gobierno. Además, en momentos como estos, esta clase de informaciones pueden resultar incluso insultantes para algunos ciudadanos que han sufrido episodios de inseguridad.

Por lo demás, tampoco ha faltado el humor entre los usuarios. “Y para evitar accidentes de tráfico el truco está en no sacar el coche del garaje”, “El truco para no mojarse bajo la lluvia es no ponerse bajo la lluvia”, “Jamás se me habría ocurrido pensar que es la solución”.