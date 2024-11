El independentismo, sin piedad con Toni Comín tras hacerse la víctima otra vez

Hace tiempo que el eurodiputado electo de Junts y vicepresidente del Consell de la República, Toni Comín, ha perdido la poca credibilidad que le quedaba en el espacio soberanista. Los últimos escándalos por supuesta corrupción en el Consell le han convertido en uno de los personajes más repudiados del independentismo antiprocesista.

Marginado por los suyos, cada vez con menos poder y avasallado por el independentismo, a Comín solo le queda hacerse la víctima. Pero ni eso le sale bien.

En su último mensaje en X, ha recordado que es “una de las 65 personas espiadas en el Catalangate, el mayor caso de ciberespionaje descubierto jamás”. Ha aprovechado para recordar que “han pasado 958 días desde que se destapó, y España aún no ha rendido cuentas”.

Pero en lugar de recibir el calor de los suyos, Comín se ha encontrado con decenas de mensajes criticando duramente su gestión y recordándole sus escándalos de corrupción. Mensajes como "bastante trabajo tienes ya justificando lo que has robado" hasta preguntarle "si devolverá el dinero que ha robado". También le recuerdan que él y su partido, como buenos procesistas, no hacen nada para cambiar la realidad.

Críticas salvajes a Toni Comín en X

"A ti no hacía falta que te espiaran", le dicen a Toni Comín, "eres tan bobo que has dejado que te pillaran con las manos en la masa". Le piden que "devuelva la pasta y dimita", y le llaman "mentiroso" y "malversador". En una definición original del personaje, un usuario de X le define como "un canalla sociata que te has aprovechado de abuelos y tietes catalanes de buena fe".

"Vete unos días a relajarte con tu velero", le sugieren irónicamente, "coge el dinero de la caja de resistencia si lo necesitas". Estos comentarios hacen referencia a las acusaciones vertidas sobre Toni Comín: una gestora independiente denunció supuestas irregularidades económicas en el Consell, que apuntaban directamente a Toni Comín por sus gastos injustificados.

Entre estos gastos había cruceros, alquiler de casas rurales y coches para sus vacaciones, e incluso retiradas de dinero en efectivo con cantidades de hasta 6.000 euros. "Farsante" y "ladrón" son los adjetivos más suaves que le dedican en esta publicación. "¿No eres el traidor que robó dinero de la gente e invitió a Pedro Sánchez? Cuando los delincuentes se hacen pasar por víctimas, la decadencia y la podedumbre del régimen ya es total", sentencian.