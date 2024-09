Sirera carga contra Collboni por la polémica ciudad invitada en las fiestas de BCN

Como cada año, las fiestas de la Mercè de Barcelona acogen a una ciudad extranjera como ciudad invitada. Este año, el alcalde Collboni ha decidido invitar a la ciudad marroquí de Casablanca. Esto ha provocado una polémica con el grupo parlamentario del PP en el Ayuntamiento, que condena la invitación.

Respeto a los derechos humanos

En un vídeo publicado en redes sociales, el presidente del grupo parlamentario del PP, Daniel Sirera, ha informado de que le ha enviado una carta al alcalde Collboni. En ella, le pide que no invite a Casablanca a la Mercè. El motivo, explica Sirera, es que es una ciudad que no respeta los derechos humanos y, en particular, la homosexualidad.

“El propio Collboni no podría ser alcalde de la ciudad de Casablanca”, dice Sirera en referencia a la homosexualidad del alcalde. “La homosexualidad está castigada hasta con cuatro años de penas de cárcel”, explica Sirera en referencia a la legislación marroquí.

Así mismo, no solo pide no invitar a Casablanca, sino que exige al alcalde que “reivindique” ante las autoridades de Casablanca los derechos humanos, entre ellos el respeto a la libre orientación sexual:

La cuestión del islam coge velocidad

Dejando al margen los intereses puramente electorales y propios de la confrontación política, esta crítica de Daniel Sirera no es una anécdota o una simple polémica.

Por el contrario, llega en un momento en el que la cuestión del islam en Occidente adquiere cada vez más peso social y político. Más todavía en Cataluña, que tiene la comunidad musulmana más grande de España.

Ahí están, por ejemplo, las agrias polémicas que han involucrado, sobre todo, a Vox y a Aliança Catalana. Sin ir más lejos, la alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, fue multada con 10.001 euros por sostener que “el islam es incompatible con los valores occidentales”.

Cabe destacar que la Mercè del año pasado, con Collboni ya de alcalde, también protagonizó una polémica vinculada al islam. El motivo fue que la pregonera fue la escritora y activista de origen marroquí, Najat el Hachmi, que en su discurso presentó críticas muy duras hacia el islam y la implantación de sus dinámicas misóginas en Barcelona.