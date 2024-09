Rufián se suma a la campaña de señalamiento al periodista independiente Sergi Maraña

Una de las características del clima social y político de nuestra época son los señalamientos cruzados entre políticos, periodistas y los respectivos seguidores de cada cual. Más aún con la existencia de las redes sociales, que permiten la libre circulación de la información y las opiniones.

Esto ha conducido a una separación muy marcada entre periodistas oficialistas, subvencionados en la mayoría de los casos, y periodistas independientes, que viven de su trabajo en redes sociales.

Uno de estos periodistas independientes es Sergi Maraña, que defiende tesis nacionalistas desde una perspectiva crítica con el discurso oficial en Cataluña. En este sentido, se ha destacado por sus críticas al procesismo y por su proximidad a Aliança Catalana.

Así pues, era de esperar que figuras de orientación progresista atacaran a Maraña. En esta ocasión, el protagonista no ha sido otro que Gabriel Rufián.

Maraña se defiende

Como viene siendo habitual, Gabriel Rufián se comunica en redes sociales compartiendo mensajes de terceras personas. Eso en el mejor de los casos, porque, cuando no le interesa, no se pronuncia sobre la actualidad.

En esta ocasión, Rufián ha compartido en su perfil el mensaje del gestor cultural y colaborador del Ara, Xavier Fina Ribó, que ha criticado a Marañana.

Fina Ribó ha acusado a Maraña de hacer un periodismo “intoxicador, peligroso y que sigue los postulados xenófobos de AC”. Así mismo, ha aprovechado para lanzar un dardo a Junts y recordar la colaboración de Maraña con Eduard Pujol en 8TV:

Ante esto, Maraña ha respondido que 8TV cerró hace más de un año y que no pretende “convencer a nadie”, sino dar su opinión e interpretación de la realidad.

“Unas veces tendré más razón y otras menos, pero nadie me dicta lo que tengo que decir, ni soy un loro al servicio de un medio subvencionado por el partido de turno. Eso es realmente ser independiente. Y a algunos eso les molesta porque no me pueden callar la boca con una cinta adhesiva. Ese es el poder de X. Y que sea por mucho tiempo más”, se ha defendido Maraña.

A lo que apunta esta situación es a que, en efecto, existe ya un espacio insalvable entre los medios subvencionados (y sus altavoces) y los que ejercen la comunicación de una manera independiente, aunque resulte más o menos polémica.