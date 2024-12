Revuelo al revelarse el origen de un detenido por agresión sexual a menores en Olot

El jueves pasado, los Mossos d’Esquadra detuvieron a un presunto agresor sexual en Olot. Se trata de Bulie Sumbundou Mahanera, de 36 años, de origen gambiano y que dispone de la nacionalidad española. El presunto agresor ingresó en prisión el pasado domingo después de que lo ordenara el juez y lo pidiera el fiscal.

Según informó la periodista Tura Soler para El Punt Avui, una niña de 9 años fue agredida el pasado miércoles. El agresor la habría llevado a una zona apartada para hacerle tocamientos. Ante esto, la niña empezó a gritar y eso llevó al agresor a abandonarla y huir. Pero, una semana antes, el mismo hombre agredió también a una niña de 12 años, a la cual abordó en el centro de Olot.

Ante la gravedad de la situación y el perfil serial de las agresiones, los Mossos pusieron en marcha todos sus recursos para detener al agresor. Las vigilancias y el rastreo de imágenes en las cámaras permitió a los Mossos detenerlo un día después de la agresión a la niña de 9 años. Según indica la investigación policial, habría intentado agredir a otra niña, que pidió ayuda en una cafetería.

Una vez detenido, el presunto agresor pasó a disposición judicial y finalmente a prisión provisional. Se le imputan dos delitos de agresión sexual con intimidación a menores. Así mismo, se le atribuyen un robo con violencia en otra localidad y un delito contra la salud pública. En este sentido, Bulie Sumbundou Mahanera ya tenía antecedentes por robo con violencia.

Los usuarios no conocían esta información

La indignación entre los usuarios ha sido máxima al conocerse el origen del agresor y que ya contaba con antecedentes penales. Y aunque estos fueron por robo con violencia, son muchos los usuarios que denuncian que la multirreincidencia impune puede conducir a situaciones como esta. Se preguntan si acaso es necesario que haya agredido sexualmente a dos menores para acabar entrando en prisión.

Y también son muchos los usuarios que señalan que los medios de comunicación no han dado recorrido a esta noticia dado el perfil del agresor. “¿Por qué no sale en ningún sitio esta noticia? Que alguien me lo explique ¡Noticias de porquería y las importantes nos las callamos!”. “Ninguna noticia en TV3, esto ya me hace sospechar de qué se trata y porque se esconde el tema”, decían los usuarios.