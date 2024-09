Renuncia a ser jurado del Festival de Sitges porque ‘no hay cineastas no binarias’

“He decidido renunciar a mi plaza como Jurado de la Selección Brigadoon de la 57ª edición del Festival Sitges”. Con estas palabras, Mariona Borrull anunciaba que no iba a participar en el Festival de Sitges.

Natural de Calella (1996), Mariona Borrul es periodista y crítica de cine. Ha trabajado en medios especializados y colabora también en cadenas de radio catalanas. Como es habitual cuando se trata de polémicas ‘wokes’, la protagonista adquiere más fama por la polémica que por su trabajo.

Los motivos de Borrull

El motivo de su renuncia es la “total ausencia de cineastas mujeres y no binaries en la selección”. Los no-binarios son aquellas personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. En general, se suelen incluir en las categorías transgénero, pero algunos no-binarios también rechazan esta categorización.

Esta circunstancia, explica Borrull, constituye para ella “una falta que no puede excusar y de la que no puedo participar”. De lo contrario, concluye, “nunca me consideraría feminista si con mi silencio fuera cómplice de un programa injusto”. Por todo ello, anima a la organización del Festival de Sitges a “implementar medidas que hagan efectivos los deseos de igualdad que divulgan”.

La organización del festival responde

Esta carta de renuncia ha llegado a nada menos que 243.000 visualizaciones. De esta manera, es altamente probable que la renuncia de Borrull haya tenido mucho más recorrido que su eventual participación en el Festival. Así mismo, su mensaje ha llegado a cerca de 200 comentarios.

Entre todas estas respuestas, destaca la de la propia organización del Festival de Sitges. Los organizadores recalcan que su festival sigue los criterios de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Entre estos criterios, se encuentra el anonimato sobre la identidad sexual de los participantes.

“En consecuencia, no podemos confirmar ni desmentir que haya cineastas no binarios entre los nueve cortometrajes seleccionados”. Finalmente, insisten en que su criterio de selección es la calidad cinematográfica y no las “cuotas de ninguna clase”. “La calidad y la idoneidad de las producciones, según cada sección, son los criterios más importantes y relevantes a considerar”.