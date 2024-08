Que los médicos pregunten a los hombres si están embarazados: el último delirio woke

El anterior gobierno del Reino Unido estaba empezando a dar pasos para eliminar la ideología de género en su sistema sanitario. Ahora, el país sufre un retroceso en este sentido con una medida que ha generado mucha polémica.

Según adelanta el medio The Telegraph, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) ha emitido una nueva "guía de inclusividad". En ella, se incluye un nuevo protocolo que obligará a los radiólogos, antes de hacer una prueba a sus pacientes de entre 12 y 55 años, a preguntarles si están embarazos. Y lo deberán hacer independientemente de su sexo. De este modo, la medida provocará escenas surrealistas como ver a los médicos preguntando a hombres, incluso menores de edad, si están embarazados.

The Telegraph explica el origen de esta nueva directriz. Una paciente, biológicamente mujer pero no autopercibida como tal, fue sometida a un TAC sin saber que estaba embarazada. Y, teniendo en cuenta que pruebas de este estilo pueden ocasionar daños en el feto, exigió un protocolo inclusivo para "los pacientes transexuales, no binarios e intersexuales" sin hacer "suposiciones sobre las personas".

La medida ya se está llevando a cabo, informa este periódico. Algo que ha provocado ya indignación entre la ciudadanía. Un sanitario contó a The Telegraph que un paciente varón abandonó la consulta ante la incomodidad de las preguntas a la que fue sometido. Entre estas preguntas hay el sexo de su nacimiento, si está embarazado, sus pronombres y otras cuestiones relacionadas con sus características sexuales.

También ha generado polémica el hecho de que estas preguntas deban hacerse a menores de entre 12 y 18 años. Varios radiólogos afirman que muchos padres han mostrado su indignación al respecto, ya que creen que se está "adoctrinando" a los niños respecto a esta cuestión.

Otra de las polémicas que han surgido es que la guía publicada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido afirma que, como mínimo, un 4,5% de los británicos se identifica como trans o como "no binario". Sin embargo, los datos oficiales que hay al respecto sitúan esta cifra en el 0,5%, según el censo de la Oficina Nacional de Estadística británico.