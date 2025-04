Público censura un artículo de opinión crítico con la ideología trans

El diario Público ha vetado un artículo de opinión de la columnista Barbijaputa crítico con la ideología trans. El artículo defendía como una victoria feminista la decisión de la justicia británica de excluir a las personas trans de las cuotas femeninas. Esta sentencia pionera abre las puertas a la expulsión de las personas trans de espacios reservados a las mujeres, por ejemplo en el deporte.

Esto ha abierto un legítimo debate sobre el impacto de la ideología trans en la lucha de las mujeres por la igualdad. Así como el hecho de que las personas trans puedan beneficiarse de los derechos conquistados por las mujeres tras décadas de lucha.

Pero el diario Público ha decidido cancelar este artículo, impidiendo la expresión de una parte de este debate. Paradójicamente, el mismo diario publicó en 2023 un especial sobre la censura en el siglo XXI. Ese mismo año, el medio en cuestión recibió 372.000 euros en publicidad institucional de la Generalitat de Cataluña.

Barbijaputa denuncia la censura de Público

Según explica la afectada, tras cinco años de colaboración semanal con Público, el diario ha censurado su artículo crítico con el lobby trans. El medio no solo rechazó publicar el artículo, sino que lo hizo sin argumentar el por qué. Parece que la ideología trans sigue siendo una línea roja en los foros políticos y mediáticos de determinada izquierda.

“Por primera vez en mi vida me retienen una columna sin explicaciones, me dejan de contestar los correos y me tratan como si no me conocieran”, explica la columnista. Finalmente recibió una comunicación donde le confirmaban que su artículo había sido rechazado. Pero le pedían a continuación que borrara los mensajes de sus redes sociales donde denunciaba la situación.

Babrijaputa considera que han querido censurar un contenido sobre feminismo y “mi derecho a expresarme”. Por eso ha decidido publicar por su cuenta el artículo vetado. Un artículo con un título inequívoco, "Por qué la sentencia en UK es una victoria feminista".

El artículo censurado

Para Barbijaputa, la sentencia es una victoria “para todas aquellas que a pesar de de la hostilidad mediática institucional han sostenido con argumentos” la lucha contra el lobby trans. Afirma que el transactivismo ha vuelto a atacar a las feministas después de esta sentencia. Las acusan de no tener motivos, de sembrar el odio y de ser tránsfobas.

La articulista considera que la sentencia es una victoria para el feminismo “porque reconoce algo que el feminismo lleva tiempo denunciando”. Esto es, que “las mujeres existen como clase oprimida por su sexo, no por su identidad”. Insiste en que “la identidad no constituye quién eres sino la realidad material y tu biología”.

Su artículo es muy crítico con la ideología trans, por considerar “que el sexo femenino no importa”. Advierte de que el feminismo está siendo atacado por “una ideología neoliberal” que “desactiva el pensamiento crítico” con “mensajes simplificados, aparentemente irrefutables”. Añade que estos lobbys te obligan a posicionarte con el transactivismo, o si no eres un fascista o estas contra los derechos humanos.

Finalmente, recuerda que "las feministas no queremos arrebatar derechos a las personas trans" como apunta ese lobby. Y que la sentencia "no desprotege" a los trans, sino que "protege el significado político y jurídico de mujer".