PSC, Junts,ERC, Comuns y CUP taparon el escándalo en la DGAIA poniendo a Vox de excusa

¿Sabías que PSC, Junts, Esquerra, Comuns y CUP intentaron tapar las irregularidades en la DGAIA poniendo de excusa Vox y la extrema derecha?

El pasado 4 de diciembre, cuando nadie, ni siquiera Octuvre, se había hecho eco de las irregularidades en la DGAIA, Vox presentó una propuesta para que responsables políticos y directivos de las fundaciones salpicadas por el 'caso DGAIA' dieran explicaciones al Parlamento. Era la primera vez que un partido propuso en el Parlament investigar las irregularidades en la DGAIA.

Votaron a favor el PP, Aliança Catalana y evidentemente Vox. Pero la propuesta no salió adelante porque votaron en contra al PSC, Junts, Esquerra, los Comuns y la CUP. Es decir, los partidos del sistema en Cataluña. Es decir, los partidos que han gobernado, investido presidentes y aprobado presupuestos en la última década.

Ahora, todos estos partidos simulan estar preocupadísimos por estas irregularidades. Piden comparecencias y aprueban la creación de comisiones de investigación. Cortinas de humo e hipocresía. Porque en un primer momento votaron en contra de investigar el caso.

¿Por qué lo hicieron? ¿Porque como hacen un cordón sanitario en Vox y Aliança Catalana no pueden votar a favor de ninguna propuesta suya ni que sea para esclarecer hechos gravísimos como éste? ¿O porque realmente querían tapar las irregularidades en la DGAIA? Sea como fuere, no sé cuál de las dos excusas es peor. Pero la realidad es esta: mientras el PP, Vox y Aliança Catalana han intentado desde el primer momento que se sepa toda la verdad, el PSC, Junts, Esquerra, los Comuns y la CUP intentaron taparlo hasta que ya no han tenido más remedio que hablar de ello.