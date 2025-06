PP y Vox ponen contra las cuerdas a Illa por la presunta corrupción: ¿Quién es Chili?

PP y Vox han preguntado a Salvador Illa esta mañana, en la sesión de control en el Parlament, sobre su aparición en el famoso informe de la UCO. En una de las transcripciones, Koldo dice que “Salvador Illa habla muchísimo con el Chili”. Tanto Alejandro Fernández como Ignacio Garriga han preguntado al President de la Generalitat sobre eso.

Alejandro Fernández ha preguntado a Salvador Illa sobre su aparición en el informe de la UCO sobre Koldo y Santos Cerdán. “No tengo nada que esconder”, ha dicho Illa, “estoy limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida”.

El presidente del PP catalán ha partido de la presunción de inocencia, pero ha formulado una serie de preguntas “totalmente necesarias”. Le ha preguntado a Illa “quién es Chili”, si le consta que alguien le esté investigando, y si participaron Koldo y Santos Cerdán en la compra de mascarillas cuando Illa era ministro de Sanidad.

“Son preguntas diáfanas y fáciles de contestar sin evasivas ni circunloquios. Será el mejor servicio que le pueda hacer usted a la transparencia, la verdad y la calidad democrática”, ha añadido el diputado tarraconense.

Un Illa visiblemente alterado ha dicho que “de mascarillas nada de nada”, pero que “en su casa sí”, en referencia al PP. Ha afirmado que no sabe si le están investigando, pero que no tiene “ningún problema” porque no tiene “nada que esconder”. Finalmente, ha asegurado no tener “ni p… idea” de quién es el Chili.

Alta tensión entre Ignacio Garriga y Salvador Illa

También Vox ha preguntado a Salvador Illa sobre la presunta corrupción. Ignacio Garriga ha recordado el escándalo de la DGAIA, y ahora el informe de la UCO. Ha vuelto a preguntar “quién es Chili”, si tiene algo que ver con las adjudicaciones de Sant Feliu de Llobregat, y cuál es su relación con la “trama criminal” del PSOE.

Salvador Illa ha negado que su partido sea una “organización criminal” y ha amenazado directamente a Ignacio Garriga con llevarlo a los tribunales. El líder de Vox en Cataluña ha respondido con la máxima contundencia. “No tengo ninguna duda de que usted y yo nos veremos en otro lado. De eso nos encargaremos nosotros, de sentarle en el banquillo a usted y a toda la banda criminal de su partido para que responda por la corrupción”.

Pero Ignacio Garriga ha ido más allá, recordando las investigaciones por corrupción en la Federación Catalana de Fútbol, en TV3 y Catalunya Ràdio, y la DGAIA. “Todos ustedes, ERC, Junts y el PSC comparten una red clientelar, y una manera de hacer que es el saqueo sistemático de lo público”. Frente a eso, ha dicho que Vox será “implacable”, que exigirán responsabilidades y recuperarán “hasta el último centavo” de los catalanes.