La post-DANA: las cifras económicas del desastre

“Un Plan Marshall”, así califican los empresarios valencianos la reconstrucción económica posterior a la DANA. Como es natural, la absoluta prioridad son los fallecidos, los desaparecidos y los más vulnerables. Pero el gran fantasma, el que de verdad exigirá al Estado compensar su manifiesta ineficacia, será el impacto económico.

Hay que tener presente que la magnitud del desastre todavía no se ha cifrado. “Hay empresarios que ni siquiera han tenido la oportunidad de entrar en sus empresas y no saben la magnitud de lo que se van a encontrar”, dice al ABC el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro. De hecho, los empresarios advierten de que no bastará con el Gobierno central y la Comunidad Autónoma: también hará falta Europa.

Porque no es solo el impacto a las empresas tomadas individualmente, sino que también se ha destruido mucha parte del tejido que hace posible la actividad empresarial. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que se ha destacado por la serenidad, ya ha señalado que los daños en infraestructuras son máximos.

Por esta razón, no sorprende que los empresarios señalen que la reconstrucción no llevará meses, sino años. Y como suele ser habitual, los más vulnerables son las pequeñas y medianas empresas, desde una peluquería hasta un taller mecánico. Como dicen las patronales, muchos de estos empresarios se han quedado literalmente sin ingresos de la noche a la mañana. “Hay gente que lo ha perdido todo, es urgente que las ayudas lleguen cuanto antes, tanto a las familias como a las empresas, muchas de ellas pymes”, señala al ABC José Vicente Morata, presidenta de la Cámara de Comercio de Valencia.

Toda la artillería en ayudas

Por el momento, las declaraciones políticas anunciando ayudas han sido máximas y nadie ha ahorrado en grandes cifras.

La Seguridad Social se muestra abierta a la posibilidad de la exención del pago del 100% de las cotizaciones, el Ministerio de Economía dice que el Consorcio de Compensación de Seguros tiene 36.000 solicitudes en marcha y el presidente Mazón ha anunciado una ayuda de 6.000 a fondo perdido solo para las necesidades más inmediatas.

El Gobierno central también ha sacado toda la artillería y ha anunciado un plan de reconstrucción valorado en 10.600 millones de euros. De esta cantidad, que incluye muchas partidas distintas, 831 millones estarán destinados a pymes y autónomos. En función de su volumen, podrán recibir entre 10.000 y 150.000 euros en ayudas.

Por su parte, el gobierno autonómico ha elevado hasta los 31.402 millones la ayuda solicitada al Gobierno. Es decir, que solamente la reconstrucción y hacer frente a las urgencias más inmediatas superará (muy de largo) el récord de los 3.120 millones de euros de 2019, que fue el año más caro en catástrofes naturales.

Finalmente, el sector financiero también dispone de cifras de la catástrofe. Según un informe del Banco de España de esta misma semana, la exposición de la banca española lleva la factura hasta los 20.000 millones de euros. Esta cantidad obedece a todas las pérdidas en productos financieros como hipotecas, préstamos a hogares o créditos empresariales.

En cualquier caso, el BdE considera la tragedia un “shock no sistémico” para la banca española. La previsión es que las primeras ayudas y la progresiva recuperación de la actividad económica estabilicen el impacto financiero. Aunque por el camino, las rentas se verán muy mermadas.